TBMM Başkanı Şentop - TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop - TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop - TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. (2)

TBMM Başkanı Şentop - TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı

Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:53 Kaynak: AA
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