Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Tebrikleri Kabul Etti

TBMM Başkanı Şentop, Tebrikleri Kabul Etti

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni görevi dolayısıyla tebrik ziyaretine gelenleri kabul etmeyi bugün de sürdürdü.

TBMM Başkanı Şentop, Tebrikleri Kabul Etti, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni görevi dolayısıyla tebrik ziyaretine gelenleri kabul etmeyi bugün de sürdürdü. 

TBMM Başkanı Şentop, tebrik ziyaretine gelen heyetleri, ayrı ayrı kabul etti. TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamaysupov ve TÜRKPA Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldız, Şentop'u ziyaret ederek, tebrik etti. Şentop, İş Kadını ve Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi Leyla Alaton ve beraberindeki heyet ile  Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Burhan Üstün ve AYM üyeleri Recep Kömürcü, Rıdvan Güleç, Recai Akyel, Celal Mümtaz Akıncı ile Kadri Özkaya'yı da kabul etti. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:57 Kaynak: DHA

Ali Yıldız, Sekreter, Mustafa Şentop, Politika
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