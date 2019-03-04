TBMM Başkanı Şentop, Tebrikleri Kabul Etti
1 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni görevi dolayısıyla tebrik ziyaretine gelenleri kabul etmeyi bugün de sürdürdü.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, yeni görevi dolayısıyla tebrik ziyaretine gelenleri kabul etmeyi bugün de sürdürdü.
TBMM Başkanı Şentop, tebrik ziyaretine gelen heyetleri, ayrı ayrı kabul etti. TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamaysupov ve TÜRKPA Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldız
, Şentop'u ziyaret ederek, tebrik etti. Şentop, İş Kadını ve Alarko Holding
Yönetim Kurulu üyesi Leyla Alaton
ve beraberindeki heyet ile Anayasa Mahkemesi
Başkan Vekili Burhan Üstün ve AYM
üyeleri Recep Kömürcü, Rıdvan Güleç
, Recai Akyel, Celal Mümtaz Akıncı ile Kadri Özkaya'yı da kabul etti. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:57 Kaynak: DHA
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