TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Süleymanpaşa ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Süleymanpaşa ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.



Çınarlı Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Şentop, bir kahvehanede vatandaşlarla çay içip, simit yedi.



Şentop, daha sonra Hükümet Caddesi'nde bulunan dükkanları ziyaret ederek, iş yeri sahipleriyle sohbet etti.



Sokakta kendisini durduran vatandaşların isteklerini dinleyen Şentop, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.



Şentop, ziyaretlerin ardından Çerkezköy'de STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

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