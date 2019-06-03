Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da
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TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği tarafından Tekirdağ Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli'nde düzenlenen iftara katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği tarafından Tekirdağ Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli'nde düzenlenen iftara katıldı.
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:05 Kaynak: AA
Mustafa Şentop, Tekirdağ, Güncel
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