TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da
1 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği tarafından Tekirdağ Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli'nde düzenlenen iftara katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:05 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Tekirdağ
Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği tarafından Tekirdağ Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli'nde düzenlenen iftara katıldı.
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