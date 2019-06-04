Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da
Son Dakika Güncel Haber

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

38 dakika önce

- Bayramlaşmadan genel ve detaylar TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da bayramlaştı Sabah Diyarbakır'da bayram namazını kılan Şentop, öğleden sonra vatandaşlarla bayramlaşmak için Tekirdağ'a geldi TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Biz burada çok güzel...

- Bayramlaşmadan genel ve detaylar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da bayramlaştı
Sabah Diyarbakır'da bayram namazını kılan Şentop, öğleden sonra vatandaşlarla bayramlaşmak için Tekirdağ'a geldi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:
"Biz burada çok güzel şartlarda bayram yaparken sınırlarımızda, sınır içerisinde ve sınır ötesinde milletimizin, vatandaşlarımızın güvenliği için canını feda etmeyi göze alan güvenlik güçlerimizin operasyonları var. Bu faaliyetleri, bu fedakarlıkları sayesinde biz burada rahat bir şekilde bayram yapıyoruz"
"Sınır boylarında, sınır içinde sınır ötesinde milletimizin emniyeti güvenliği için koşturan güvenlik güçlerimize yardım etsin, muzaffer eylesin"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Biz burada çok güzel şartlarda bayram yaparken sınırlarımızda, sınır içerisinde ve sınır ötesinde milletimizin, vatandaşlarımızın güvenliği için canını feda etmeyi göze alan güvenlik güçlerimizin operasyonları var. Bu faaliyetleri, bu fedakarlıkları sayesinde biz burada rahat bir şekilde bayram yapıyoruz." dedi.
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ Valiliği tarafından Sahil Dolgu Alanı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.
Şentop, burada vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayram namazını Diyarbakır'da kıldığını ifade eden Şentop, Diyarbakırlıların selamlarını Tekirdağlılara iletti.
Güvenlik güçlerinin fedakarlıklarıyla güzel bir bayram geçirildiğini anlatan Şentop, "Biz burada çok güzel şartlarda bayram yaparken sınırlarımızda, sınır içerisinde ve sınır ötesinde milletimizin, vatandaşlarımızın güvenliği için canını feda etmeyi göze alan güvenlik güçlerimizin operasyonları var. Bu faaliyetleri, bu fedakarlıkları sayesinde biz burada rahat bir şekilde bayram yapıyoruz. Sınır boylarında, sınır içinde sınır ötesinde milletimizin emniyeti güvenliği için koşturan güvenlik güçlerimize yardım etsin, muzaffer eylesin. Operasyonlar sırasında geçtiğimiz son birkaç gün içerisinde şehit olan güvenlik güçlerine mensup kardeşlerimiz, vatandaşlarımız var onlara rahmet diliyoruz. Ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Gazilerimize de en kısa zamanda şifalar niyaz ediyoruz." diye konuştu.
Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albayrak Şahin Karakaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:23 Kaynak: AA
Diyarbakır, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında "ayar verme" diyaloğu A Milli Takım bayramlaştı İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53 Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 19:01:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]