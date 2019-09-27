TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nda iş dünyası ödül töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da katıldı.



Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nda iş dünyası ödül törenineTBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, siyasi parti temsilciler katıldı.



Programda bir konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Çerkezköy Endüstriyel Fuarının açılış amacı büyük sanayi kuruluşlarının küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin buluşmasını temin etmektir. Zannedersem bu amaca ziyadesiyle ulaşıldı. Bu fuara 100'den fazla firmanın katıldığını öğrendim. Gelecek yıllarda bu sayının çok daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. Çerkezköy'ün nüfusu 175 bin civarında Yani Türkiye nüfusunun binde 2'si Çerkezköy'de yaşıyor. Fakat Türkiye ihracatının sadece yüzde 2'si Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Biliyorsunuz Türkiye'de kötümser ve karamsar bir kesimde var ne yapılırsa yapılsın bir türlü tatmin olmayan, bundan sevinç duymayan, umut duymayan bir kesim var. Ben o kişileri Çerkezköy'e davet ediyorum. Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı İstanbul hemen yanı başındayız. 16 milyonluk devasa bir şehrin Buğday ihtiyacının tedarikinde münbit arazilerimizi değerlendirmeyi de ihmal etmemeliyiz" dedi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz yıldırım, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, Milletvekili Mustafa yel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, TİM 1000 listesine giren 35 firma temsilcisine ödüllerini takdim etti. Ödül töreninin ardından TBMM Başkanı Şentop ve protokol üyeleri tanıtım stantlarını gezdi. - TEKİRDAĞ