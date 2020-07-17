TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da (2) - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da (2)
ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİTBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçen günlerde Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün Tekirdağ'da...
ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçen günlerde Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün Tekirdağ'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin annesi Fatma, babası Basri Akgöz ve yakınlarıyla bir araya gelen Şentop, başsağlığı diledi.Şentop, Türk bayrağı ve Kuran'ı Kerim'i öperek şehidin babasına verdi. Şehidin babası da öperek emanetleri ve taziyeleri kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 19:15 Kaynak: DHA
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