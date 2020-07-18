TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da (3) - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da (3)

ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI'NI ZİYARET ETTİTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI'NI ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Oda başkanı İzzet Volkan ve oda üyelerince karşılanan Şentop, iş insanlarıyla yapacağı toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerli otomobil üretimi konusundaki bir soru üzerine Şentop, "Bununla ilgili bir tanıtım yapılmıştı, Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla. Bu konuda Türkiye önemli bir adım atıyor. Bu günün ve geleceğin teknolojisini esas alınarak yerli otomobil üretmek için faaliyet başlatıldı ve açıklanan takvim dahilinde bu salgın sürecine rağmen, bütün dünyada birçok çalışma, faaliyet, açılış, temel atma törenleri ertelenirken, yarın inşallah projenin ilk adımı atılmış olacak, planlandığı gibi de devam edecek. Şimdiden hayırlı olsun inşallah" dedi.

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'AYASOFYA BİR UKDEYDİ'

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili soru üzerine ise Şentop, "Tarihi bir karardı Danıştayı'n kararı ve tabi arkasından Cumhurbaşkanımızın Ayasofya'nın açılışıyla ilgili imzalamış olduğu kararname. Ayasofya, aşağı yukarı 5 asır gibi bir zaman cami olarak İstanbul'da faaliyet göstermişti. 1934 yılından itibaren müzeye dönüştürüldü. Ama o tarihten bu yana Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımız Ayasofya'nın o mahzun halini, cami olması gerektiği halini, ibadet edilemeyen bir mekan olarak üzüntüyle karşılıyordu. Bir ukdeydi milletimizin içinde. Bu konuda önemli bir adım atıldı. İnşallah önümüzdeki hafta 24 Temmuz'da ilk cuma namazıyla beraber ibadete açılmış olacak. Bunu, Türkiye'nin bir psikolojik sınırı aşması anlamında uluslararası alanda önemli bir adım olarak görüyorum" diye konuştu


Mustafa Şentop, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 00:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da (3) - Son Dakika
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23:43
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
23:04
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
23:00
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
22:57
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
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21:32
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21:09
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