Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da bayramlaştı
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TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da bayramlaştı

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop memleketi Tekirdağ'da yetkililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da bayramlaştı, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop memleketi Tekirdağ'da yetkililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop için Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan sahil alanda bayramlaşma töreni düzenlendi. Tekirdağ Valiliğince Süleymanpaşa sahil dolgu alanda düzenlenen bayramlaşma törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Cumhur Mustafa Kınacaoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 7'den 70'e çok sayıda vatandaşın katıldığı törende yaklaşık 500 metrelik bayramlaşma kuyruğu oluştu.

Bayramlaşma töreninin ardından yetkililer sahilde oturup çay içerek sohbet etti. - TEKİRDAĞ
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 12:41 Kaynak: İHA
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