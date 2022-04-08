TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da cami açılışına katıldı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da cami açılışına katıldı

08.04.2022 15:58

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Camiler ve minareler bizim medeniyetimizin, kültürümüzün birer nişanesi, birer sembolü, birer işaretidir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Camiler ve minareler bizim medeniyetimizin, kültürümüzün birer nişanesi, birer sembolü, birer işaretidir." dedi.

Şentop, Süleymanpaşa ilçesinin 100. Yıl Mahallesi'nde yaptırılan Hocaoğlu Camisi'nin açılış törenine katıldı.

Program, Şentop'un oğlu Ömer Asım Şentop'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, mahalleye güzel bir cami kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Camilerin ülke kültürünün, medeniyetinin önemli işaret taşları olduğunu vurgulayan Şentop, şöyle devam etti:

"İpsala'dan sınır kapısından çıktıktan sonra ileriye doğru Belgrad'a kadar giderken hangi yerleşim yerlerinin, hangi köylerin Müslümanlara ait olduğunu, hangilerinin Müslüman olmayanlara ait olduğunu ayırt etmek için hep yol boyunca camilere ve minarelere bakarız. Çünkü camiler ve minareler bizim medeniyetimizin, kültürümüzün birer nişanesi, birer sembolü, birer işaretidir."

TBMM Başkanı Şentop, İstanbul işgal edildiğinde bir ressamın camilerin resmini çizdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ressam İstanbul'un bugün Fatih ilçesi olan kısmında camileri resmetmiş ve onların sayısını tespit etmiş. 900'ün üzerinde bir sayı tespit ediyor ve diyor ki 'İstanbul işgal edilmiş olsa da bugün bu camiler, bu minareler. İstanbul'un tapusunun bize ait olduğunu gösteren işaretlerdir.' 'Tescili bunlar yapıyor bizim adımıza' diyor. Camiler, minareler, bu toprakların, tarihi bakımdan hem bugün hem geleceğe yönelik olarak bize ait olduğunun işaretleridir. Eskiden arazilerde kadastrolar yapılırken eski usullerde taşlar olurdu aynen o taşlar gibi, camiler ve minareler bizim kültür ve medeniyetimizin coğrafyasını gösteren eserler, sembol eserler."

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da caminin yapılması için öncü olan Şentop'a ve emek harcayanlara teşekkür etti.

Hocaoğlu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Recep Erol ise 2017 yılında derneği kurup çalışmalara başladıkları camiyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İl Müftüsü İsmail İpek'in duasının ardından caminin açılışı yapıldı.

Şentop ve katılımcılar, camide cuma namazını kıldı.

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da cami açılışına katıldı
TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da cami açılışına katıldı
TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da cami açılışına katıldı
TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da cami açılışına katıldı

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Kaynak: AA

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