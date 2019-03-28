TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da Esnafı Ziyaret Etti
1 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da esnafı ziyaret ederek, sohbet etti.
Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop
, memleketi Tekirdağ
'da esnafı ziyaret ederek, sohbet etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa
ilçesi Çınarlı Mahallesi camisinde kıldığı öğlen namazının ardından esnafı ziyaret etti. Çınarlı ve Hükümet
Caddesi üzerindeki esnafı gezerek, 'hayırlı kazançlar' dileyen Şentop, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Tekirdağlı hemşehrileri tarafından ilgiyle karşılanan Şentop, zaman zaman kahvehanelere de girerek burada oturan vatandaşlarla bir araya geldi. Kahvehanede çay, simit ve peynir ikram edilen Şentop, ikindi namazı sonrası Aydoğdu Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunup ardından Çerkezköy
ilçesine geçti. - Tekirdağ
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:06 Kaynak: DHA
Malezya Polisinin Tabancası Türkiye'den
Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor
Antalya'nın Reçelleri 30 Ülkeye İhraç Ediliyor
Çin, Türkiye'deki Yatırımlarını İkiye Katlayacak