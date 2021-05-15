TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da Hayrabolu yolu şantiyesini inceledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'daki Hayrabolu yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Bayramı memleketi Tekirdağ'da geçiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ-Hayrabolu Yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Yoldaki çalışmalar hakkında bilgi alan Şentop daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu. TBMM Başkanı Şentop, "Burada yapılan hesaplamalar işe göre hesaplama şeklinde oluyor. Para hesapları üzerinden kağıt üzerindeki bilgelere dayanarak yapılan hesaplamalar doğru değil. 2020 yılı içerisinde kağıt üzerinde görülen miktar 10 bin lirayken, 104 milyon liralık ödeme gerçekleşmiş yapılan işlerin karşılığı. Yine 2020 yılı hesabından 80 milyon artı 80 milyonun üzerinde de bir ödeme yapılacak. Dolayısıyla bir tarafta 10 bin lira, bir tarafta 187 milyon lirayı bulacak bir ödeme durumu söz konusu. Bu bakımdan yapılan iş esas. Burada asgari 7 kilometre yol olmak üzere, diğer kesimlerin de alt yapısı tamamlanmak üzere, çalışmalar devam ediyor. Planlandığı gibi inşallah bu yol tamamlanacak" dedi. - TEKİRDAĞ