TBMM Başkanı Şentop, incelemelerde bulundu - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, incelemelerde bulundu

14.05.2021 18:11

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'daki Hayrabolu Yolu şantiyesinde incelemede bulundu, Hayrabolu Belediyesini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'daki Hayrabolu Yolu şantiyesinde incelemede bulundu, Hayrabolu Belediyesini ziyaret etti.

Çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere dün kente gelen TBMM Başkanı Şentop, bugün Hükümet Caddesi'nde vatandaşlar ve esnafla bayramlaştı.

Esnaf, Şentop'a peynir helvası ikram etti.

Ardından Hayrabolu Yolu şantiyesinde incelemelerde bulunan ve Hayrabolu Belediyesini ziyaret eden Şentop, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede zor bir yolun inşasının yapıldığını söyledi.

Bölgede asgari 7 kilometrelik yolun ulaşıma açılmasının planlandığını belirten Şentop, şöyle konuştu:

"Burada yapılan hesaplamalar işe göre hesaplama şeklinde oluyor. Para hesapları üzerinden kağıt üzerindeki bilgelere dayanarak yapılan açıklamalar doğru değil. 2020 yılı içerisinde kağıt üzerinde görülen miktar 10 bin lirayken, 104 milyon liralık ödeme gerçekleşmiş yapılan işlerin karşılığı. Yine 2020 yılı hesabından 80 milyon artı 80 milyonun üzerinde de bir ödeme yapılacak. Dolayısıyla bir tarafta 10 bin lira, bir tarafta 187 milyon lirayı bulacak bir ödeme durumu söz konusu. Bu bakımdan yapılan iş esas. Burada asgari 7 kilometre yol olmak üzere, diğer kesimlerin de altyapısı tamamlanmak üzere, çalışmalar devam ediyor. Planlandığı gibi inşallah bu yol tamamlanacak."

TBMM Başkanı Şentop'un inceleme ve ziyaretlerine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül de katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, incelemelerde bulundu
TBMM Başkanı Şentop, incelemelerde bulundu
TBMM Başkanı Şentop, incelemelerde bulundu
TBMM Başkanı Şentop, incelemelerde bulundu
TBMM Başkanı Şentop, incelemelerde bulundu
TBMM Başkanı Şentop, incelemelerde bulundu
TBMM Başkanı Şentop, incelemelerde bulundu
TBMM Başkanı Şentop, incelemelerde bulundu

Mustafa Şentop, Hayrabolu, Tekirdağ, Hükümet, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, incelemelerde bulundu - Son Dakika


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