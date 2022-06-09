TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da Kiraz Festivali'nin açılışına katıldı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da Kiraz Festivali'nin açılışına katıldı

09.06.2022 20:56

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketinde katıldığı Tekirdağ Uluslararası 56. Kiraz Festivali'nde üretimin önemine vurgu yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketinde katıldığı Tekirdağ Uluslararası 56. Kiraz Festivali'nde üretimin önemine vurgu yaptı.

Şentop, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2022 yılının şifanın, bereketin, bolluğun yeniden dirilişin yılı olacağını söyledi.

Salgından büyük oranda kurtulmanın coşkusunun yaşandığını, Kovid-19 salgının tüm dünyaya pek çok şey öğrettiğini belirten Şentop, "Toprağın değerinin, zarafetinin hatırlandığı günler olarak bütün toplumumuza, bizlere çok şey öğretti." dedi.

Birbiriyle eğlenmeyi özleyen Tekirdağlıların yeniden kucaklaşacağı etkinlikler hazırlandığını ifade eden Şentop, festivali hazırlayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e ve yıllık yaklaşık 3 bin ton kiraz üreten çiftçilere teşekkür etti.

-"Otellerde yer kalmadı"

Festivalin kent turizmine katkılarından söz eden Şentop, şöyle konuştu:

"Belediyenin yaptığı çalışmalar, davetler sonucu Süleymanpaşa'daki oteller, 9-12 Haziran tarihleri arasında, tek bir boş yatak kalmayacak şekilde doldu. Salgın sonrası hasret kalınan sosyal kavuşma ve eğlence arzusuyla son yılların en unutulmaz festivali yaşanacak inşallah. Kendine has görünümü, lezzeti, tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan, 56 yıldır adına düzenlenen festivaliyle Tekirdağ kirazımız nimetlerin en güzeli, üreticisinin yüz akıdır.

Özel olarak eski yöntemlerle yetiştirilen ve bugün bir marka haline gelen kirazımız festivalde en güzelleri sergilenen, yarışmalarla daima diriliğini koruyan, yöre halkımızın haklı gururudur. Festival kapsamında düzenlenen en iyi kiraz yarışmasının üreticilerimizi teşvik ettiğini, ayrıca Tekirdağ kirazının tanıtımı için çok önemli bir araç olduğunu hatırımızdan çıkarmadan çalışmalarımıza devam etmeliyiz."

-"Üretim kültürüne dönülmeli"

Tarımsal üretmenin önemine vurgu yapan Şentop, insanların her zaman çalışması ve üretmesi gerektiğini belirtti.

Üretim kültürüne dönmenin öneminin salgın döneminde fark edildiğinin altını çizen Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güneşin, toprağın ve suyun bahşedildiği ülkemiz topraklarına, 'toprak anaya' dönmenin tam vaktidir. Modern teknik ve yöntemlerle damla sulamalarla en azından elindeki ata yadigarı toprakları kendisi için memleket için yeniden ihya edecek anlayışa ihtiyacımız var. Çocuklarımıza ve gelecek nesillere bunları aktarmak da en önemli vazifemiz. Allah öyle güzellikler vermiş ki yaşadığımız coğrafyanın her bir köşesi ayrı değerler içeriyor.

Salgın sürecinin bizlere hatırlattığı üretim kültürüne dönmek zorundayız. Tarım ve hayvancılığımızı en modern tekniklerle yeniden ayağa kaldırmalıyız. Bütün üreticilerimizin emeklerinin karşılığını almaları için iç ve dış satımlarda, üzerimize düşen bütün sorumluluğu almaya devam edeceğiz inşallah."

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel de Tekirdağ'ın çok güzel bir festivale ev sahipliği yapacağını aktardı.

Çeşitli etkinliklerle 12 Haziran'a kadar sürecek festivalin ateşi, Şentop ve il protokolü tarafından yakıldı.

Etkinliğe, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da Kiraz Festivali'nin açılışına katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da Kiraz Festivali'nin açılışına katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da Kiraz Festivali'nin açılışına katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da Kiraz Festivali'nin açılışına katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da Kiraz Festivali'nin açılışına katıldı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da Kiraz Festivali'nin açılışına katıldı - Son Dakika

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