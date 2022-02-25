TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da konuştu

25.02.2022 17:41

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Montrö Anlaşması hükümlerini net bir şekilde kararlılıkla takip ettiğini belirterek, "Bugüne kadar da böyle oldu bundan sonra da bu anlaşma hükümlerine Türkiye harfiyen riayet edecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Montrö Anlaşması hükümlerini net bir şekilde kararlılıkla takip ettiğini belirterek, "Bugüne kadar da böyle oldu bundan sonra da bu anlaşma hükümlerine Türkiye harfiyen riayet edecek." dedi.

"Ombudsman Tekirdağlılar'la Buluşuyor" toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, tarih boyunca dünyada büyük savaşlar yaşandığını ancak savaşların çözüm olmadığını anlattı.

"Biz gerek bölgemizde, gerekse dünyanın neresinde olursa olsun devletlerin arasındaki ihtilafların diyalog, müzakere yoluyla, barış yoluyla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz." diyen Şentop, çatışmaların, savaşların, işgallerin sorunları çözmediğini, sorunların uluslararası hukuka göre çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna- Rusya arasında anlaşmalar olduğunu, sorunların bu çerçevede müzakere ederek, diyalogla çözülmesi gerektiğinin altını çizen Şentop, "Bu sadece Ukrayna, Rusya arasında değil başta bölgemiz olmak üzere, bütün Avrupa'yı, dünyayı etkileyebilecek bir soruna dönüşme riski taşıyor. Gerek Rusya, gerek Ukrayna yetkililerinin barışçı yollarla sorunların çözülmesi için diyalog ve müzakere zemini oluşturmaları noktasında çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye olarak ara bulucu, uzlaştırıcı ve barış yoluyla sorunu çözmek için yardımcı olunacağını söylediğini aktaran Şentop, şöyle devam etti:

"İnşallah fazla kan, gözyaşı dökülmeden sorun, müzakere ve diyalogla çözülür. Pazartesi günü Gürcistan'daydım. Gürcistan'da Meclis Başkanıyla, Cumhurbaşkanıyla, Başbakanla görüştük. Bütün bölgede ciddi bir tedirginlik olduğunu biliyoruz. Bütün taraflar sadece iki ülke değil konuya müdahil olan, görüş belirten herkes barış ve müzakere yolunu, diyalog yolunu önermelidir diye düşünüyorum. Gerekli irtibatta olduğumuz, görüştüğümüz herkese de bu mesajı ifade ediyoruz."

Ukrayna Büyükelçisinin "Boğazların kapatılması" yönünde bir talebi olduğunu hatırlatan ve bu konuda Montrö Anlaşması'nın çok net olduğunu belirten Mustafa Şentop, sözlerini, "Türkiye, Montrö Anlaşması hükümlerini net bir şekilde kararlılıkla takip etmektedir. Bugüne kadar da böyle oldu bundan sonra da bu anlaşma hükümlerine Türkiye harfiyen riayet edecek." diye tamamladı.

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da konuştu
TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da konuştu
TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da konuştu

YORUMLAR
500
Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da konuştu Açıklaması TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da konuştu Açıklaması CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi (2) CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi (2)

Mustafa Şentop, Müzakere, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da konuştu - Son Dakika


Son Dakika
17:34 Altının kilogram fiyatı düşerek 863 bin 650 liraya geriledi
17:26 Ukrayna ve Rusya'dan gelen açıklamalarla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 geriledi
17:22 Rasim Ozan Kütahyalı sonucu görünce baygınlık geçirdi! Barcelona eşleşmesi sevindirmedi
17:20 Aleyna Çakır davasında sonuç çıktı! Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi
17:17 Kameralara takılan görüntü akıllarda soru işareti bıraktı! Sovyetler Birliği bayrakları Rus tanklarında
16:58 Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
16:37 Kim bu Ukraynalı Neonaziler, ordudaki güçleri ne? Onları neden hiç duymadık?
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 17:48:39. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement