TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da şehit ailelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Şentop ve Vali Aziz Yıldırım, 1977'de Ankara Şereflikoçhisar'da askerlik vazifesini yaptığı esnada çığ düşmesi sonucu şehit olan er Sezai Çılgın'ın eşi Şükran Çılgın'ı ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Daha sonra Şentop ve Yıldırım, 1992'de askerlik vazifesini yaptığı esnada Şırnak'ın Görmeç köyünde çığ düşmesi sonucu şehit olan er Süleyman İlgülenler'in ailesini ziyaret ederek bayramlaştı.

Ziyaretlerde Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Ayhan Okur, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Kovid-19 tedbirlerine uygun gerçekleştirilen ziyaretlerde TBMM Başkanı Şentop'a, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç da eşlik etti.