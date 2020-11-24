TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'daki öğretmenlerle bir araya geldi - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla video konferansla öğretmenleri dinledi.

Şentop, görüntülü sohbet uygulaması "Zoom" üzerinden canlı yayımlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü Buluşması'nda, Tekirdağ'da görevli 300 öğretmenle bir araya geldi.

Valilik makamında düzenlenen programa, Vali Aziz Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ile 11 ilçenin milli eğitim müdürü ve öğretmenler katıldı.

Vali Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin, geleceğin teminatı çocukları ve gençleri, kişilikli, kendine güvenen, ülkesini ve milletini seven bireyler olarak çağın gerekleri ile ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerleri benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren kutlu görevin temsilcileri olduğunu söyledi.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir, gençler de öğretmenlerin eseridir" sözünü hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemizin uluslararası alanda daha da güçlü bir şekilde temsil edilmesi hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Bu da geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz çocuklarımızın, nitelikli bir eğitim almasıyla mümkündür. Bu anlamda en büyük görev de öğretmenlerimize düşmektedir. Bu misyonu en iyi biçimde gerçekleştirmek için de öğretmenlerimizin çağı yakalamış, gelişme ve yeniliklere açık, kendini devamlı yenileyen bir karakterde olması gerekmektedir. Öğretmenlerimizin bu özelliklere sahip olacağına, devletimizi ve milletimizi daha ileriye götürme konusunda her türlü fedakarlığı yapacağına inancım tamdır."

İl Milli Eğitim Müdürü Ulusan ise Tekirdağ'ın tüm okul ve kurumlarında görevlerini sevgiyle ifa eden tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Programda, söz alan öğretmenlerden Hasan Dede, böyle bir özel günde Şentopl ile buluşmaktan onur duyduğunu söyledi.

Dede, 2019'da yaşadığı sıkıntıda kendisine yardımcı olduğu için Şentop'a teşekkür ederek, şunları ifade etti:

"30 öğrencimiz ve 5 öğretmenimizle Avrupa Birliği projesi yürütmüştük. Bir pazar günü Atatürk Havalimanı'nda maalesef yanlış bir anlaşılma sonucu Almanya uçuşumuz engellenmişti. O gün kendimi çok çaresiz hissetmiştim. Çünkü 30 öğrencimizin Avrupa heyecanı benim omuzlarımdaydı. Hemen İl Milli Eğitim Müdürümüz Ersan Bey ile İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Bey'i aradım ve kısa sürede sizlerin de yardımlarıyla bir gün gecikmeli olarak yurt dışı Avrupa Birliği ERASMUS projemizin staj kısmını tamamlamak için yolumuza devam ettik. O gün çok büyük bir sıkıntıdan kurtulmama yardım ettiğiniz için size her zaman teşekkürü bir borç biliyorum."

Programda ayrıca öğretmenler Nilgün Kaba, Ercüment Oğuz ve Erdal Akın konuşma yaptı.