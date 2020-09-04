TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.
Şentop, Marmaraereğlisi Adliye binasının yeni yerine taşınması dolayısıyla düzenlenen törenin ardından, Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi inşaatına geldi.
Hastaneyi gezerek incelemelerde bulunan Şentop, yakında hizmete açılması beklenen hastane ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Şentop'a, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve protokol üyeleri eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 19:03 - Kaynak: AA
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