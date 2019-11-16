Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Termal'de yorgunluk attı
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Termal'de yorgunluk attı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Termal'de yorgunluk attı

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan TBMM tesislerine gelerek yorgunluk attı.

TBMM Başkanı Şentop, Termal'de yorgunluk attı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan TBMM tesislerine gelerek yorgunluk attı. Termal'i gezen ve bilgi alan Şentop'u, Yalova Valisi Muammer Erol ve AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar karşıladı.


TBMM çalışmalarına haftasonu dolayısıyla ara veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop dinlenmek için Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan TBMM lojmanlarına geldi. Yalova'ya gelişinde Yalova Valisi Muammer Erol ve AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar tarafından karşılanan Şentop, Yalova'da yapılan çalışmaların yanısıra Termal hakkında da bilgiler aldı. - YALOVA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trafik kazası geçiren Bülent Arınç'ın damadı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı
Rabia Naz'ın amcası, kardeşini yalanladı: Şaban senarist oldu! Bir şeyler yazıp oynadı İBB Başkanı İmamoğlu'ndan su zammı yorumu: 'Zam yapmıyoruz' diye taahhüdümüz yoktu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Seçim kaybetsem bile bu işte yokum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 16:27:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Termal'de yorgunluk attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]