TBMM Başkanı Şentop: "Terör örgütleri ile mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: 'Terör örgütleri ile mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz' - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Terör örgütleri ile mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz"

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu"na katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu"na katıldı. (1)

"Türkiye olarak çevremizdeki dinamikleri barış refah ve istikrar doğrultusunda şekillendirmenin gayreti içerisindeyiz"

"Komşumuz Suriye'de iç savaşın sona ermesi ve istikrarın sağlanması için elimizden gelen her üstün gayreti gösteriyoruz. 3,6 milyonun üzerinde Suriyeliyi şu anda ülkemizde misafir ediyoruz. Suriye'nin geleceğini tehdit eden DEAŞ ve PKK/PYD/ YPG terör örgütleri ile mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz"

"Bu doğrultuda terör örgütlerinden temizlemiş olduğumuz bölgelere Suriyeli kardeşlerimizi en güvenli ve en sağlıklı yoldan vatanlarına dönme yolunda ortaya koyduğumuz çabalar nihayetinde meyvelerini verecektir"

TBMM Başkanı Şentop: Terör örgütleri ile mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz

Mustafa Şentop, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:25 Kaynak: AA
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