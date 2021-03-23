TBMM Başkanı Şentop, terörizmle mücadele konferansına ev sahipliği yapacak - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, terörizmle mücadele konferansına ev sahipliği yapacak

23.03.2021 10:03
TBMM Başkanı Şentop, terörizmle mücadele konferansına ev sahipliği yapacak, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı"na ev sahipliği yapacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı"na ev sahipliği yapacak.

Alınan bilgiye göre, konferans, 24-25 Mart tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Konferansa Afganistan Halk Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaıser, Irak Temsilciler Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Muhammad Ridha Al Haidar bizzat; Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu, İran İslami Danışma Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Mojtaba Zonoori, Rusya Federasyonu Devlet Duması Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutskiy ise çevrim içi olarak katılacak.

İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da konferansın açılışına bir video mesaj gönderecek.

Toplantıda Türkiye'yi, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, ihtisas komisyonları başkan ve başkanvekilleri, parlamenter asambleler nezdindeki Türk delegasyonlarının başkanları, parlamentolar arası dostluk grubu başkanları ve milletvekilleri arasından oluşturulan ve TBMM Başkanı Şentop'un başkanlık edeceği heyet temsil edecek.

Şentop, hem konferansın açılış konuşmasını yapacak hem de açılış oturumunu yönetecek.

Gündem terörle mücadele ve Kovid-19'a karşı iş birliği

İki gün sürecek konferansta "Kovid-19 Politikalarının Koordinasyonunda Bölgesel İş Birliği ve Bağlantılılığın Artırılması" ve "Bölgesel Barış ve Refah için Terörizmle Mücadelede Dayanışmanın Güçlendirilmesi" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Konferansın sonunda katılımcı ülkeler tarafından Kovid-19 gibi salgınlar da dahil olmak üzere uluslararası sorunların ve terör gibi küresel tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik deklarasyon yayımlanacak.

Şentop'tan bölgesel iş birliği vurgusu

TBMM Başkanı Şentop, konferansa ilişkin değerlendirmesinde, hem terörle mücadele hem de Kovid-19'a karşı bölgesel iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin bölge ülkeleriyle her türlü iş birliğine ve yardıma hazır olduğunu vurgulayan Şentop, "Hem salgın sürecini hem de terörle mücadele sürecini aynı kefeye koyarsak, salgından ve terörden arındırılmış bir bölge hepimizin hedefidir." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop, Parlamento, Antalya, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, terörizmle mücadele konferansına ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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