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TBMM Başkanı Şentop: "Terörle mücadeleyi milletimize karşı sorumluluğumuz, şehitlerimize borcumuz...
15 dakika önce
TBMM Başkanı Şentop: "Terörle mücadeleyi milletimize karşı sorumluluğumuz, şehitlerimize borcumuz ve gelecek nesiller için asli vazifemiz olarak görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:36 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop: "Terörle mücadeleyi milletimize karşı sorumluluğumuz, şehitlerimize borcumuz ve gelecek nesiller için asli vazifemiz olarak görüyoruz. Türkiye'yi hedef alan saldırılar misli misline mukabele görecek ve püskürtülecektir."
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