TBMM Başkanı Şentop: "Terörle mücadeleyi milletimize karşı sorumluluğumuz, şehitlerimize borcumuz... - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: 'Terörle mücadeleyi milletimize karşı sorumluluğumuz, şehitlerimize borcumuz... - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Terörle mücadeleyi milletimize karşı sorumluluğumuz, şehitlerimize borcumuz...

15 dakika önce

TBMM Başkanı Şentop: "Terörle mücadeleyi milletimize karşı sorumluluğumuz, şehitlerimize borcumuz ve gelecek nesiller için asli vazifemiz olarak görüyoruz.

TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "Terörle mücadeleyi milletimize karşı sorumluluğumuz, şehitlerimize borcumuz ve gelecek nesiller için asli vazifemiz olarak görüyoruz. Türkiye'yi hedef alan saldırılar misli misline mukabele görecek ve püskürtülecektir."

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:36 Kaynak: AA
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