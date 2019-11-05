Tbmm başkanı şentop, tokyo camii ve yunus emre enstitüsü'nü ziyaret etti
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TBMM Başkanı Şentop, Tokyo Camii ve Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret ettiJaponya, (DHA)- G20 Parlamento Başkanları zirvesi için Tokyo'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tarihi ve kültürel mekanların ardından Tokyo Camii ve Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:19 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Şentop, Tokyo Camii ve Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti
Japonya, (DHA)- G20 Parlamento Başkanları zirvesi için Tokyo'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tarihi ve kültürel mekanların ardından Tokyo Camii ve Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.
Kültür Merkezi Müdürü Hüseyin Tuna, Kültür Merkezinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan, '19. Yüzyılda Yıldız Sarayı'ndan Japonya'ya bakmak' konulu sergiyi gezdi. Kültür Merkezi çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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