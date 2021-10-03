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TBMM Başkanı Şentop, Trakya'nın en büyük sokak hayvanları geçici bakım evini açtı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Trakya'nın en büyük sokak hayvanları geçici bakım evini açtı

03.10.2021 20:08
TBMM Başkanı Şentop, Trakya'nın en büyük sokak hayvanları geçici bakım evini açtı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'nin Keşan ilçesinde inşa edilen Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Pati Parkı'nın açılışını yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'nin Keşan ilçesinde inşa edilen Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Pati Parkı'nın açılışını yaptı. Açılış töreninde TBMM Başkanı Şentop'a sokak köpeği hediye edildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden 693 bin TL hibe desteğiyle belediye tarafından 72 dönüm arazi üzerine inşa edilen, iki ameliyathanesi bulunan bin hayvan kapasiteli, kedi, köpek, kuş ve güçten düşmüş yük hayvanlarının meskeni ve rehabilitasyon merkezi törenle çaldı. Trakya bölgesine hizmet verecek tesisin, 2 milyon 568 bin mal olduğu, bu barınak kediden köpeğe, attan kuşa kadar çok sayıda sahipsiz hayvanın vatandaşlar tarafından sahiplenilebileceği ifade edildi.

Törende konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, insanlardaki merhamet duygusunun bebeklik ve çocukluk dönemlerinde hayvanlara karşı duydukları merhamet duygusu ile beraber geliştiğini belirterek, "İlerleyen dönemde merhamet duygusu gelişmiş çocuklar yetiştirmek istiyorsak yapmamız gereken iş çok basittir. Onların çocukluk dönemlerinde hayvanlara karşı merhamet duygusu gelişmiş çocuklar olarak ortaya çıkartabilmek, bizim için eğitebilmek onlara bu duyguyu verebilmek önceliğimiz olmalıdır. Elektrik direkleri üzerinde kurulan leylek yuvalarını yaptık. Yapmış olduğumuz en güzel harcamalardan biriydi" dedi.

"İNANCIMIZ VE MEDENİYETİMİZİN GELENEĞİDİR"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yem hayvanları koruyup hem de çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalıştıklarını söyleyerek, "Kainatın nazik dengesini korumak, 'yaratılanı yaradandan ötürü sevmek' düsturu, inancımız ve medeniyetimizin geleneğidir." derken, Osmanlı medeniyetinin sokak hayvanlarına tanınan haklarla günümüzden çok ileride olduğuna işaret ederek, "3. Murad'ın fermanı at ve katırlara taşıyabileceklerinin üstünde yükleme yapılmasını yasaklamakta, buna uymayanlara da ceza getirmektedir. Osmanlı döneminde ayrıca yaban hayatının korunmasına ilişkin, avcılığın avlanmanın kurallarına dair hem denizde, hem de karada bazı sınırlamalar getiren kanunlar mevcuttur. 2020 verilerine göre yerel yönetimlerce idare edilen geçici hayvan bakım evlerinin yaklaşık 100 bin toplam kapasitesi ve 255 hayvan barınağının bulunuyor" diye konuştu.

"YERYÜZÜ SADECE İNSANA AİT BİR ALAN DEĞİLDİR"

Sözlerine Hayvanları Koruma Kanunu'na değinerek devam eden Şentop, bu düzenlemeyle hayvanların mal ya da eşya olarak gören anlayışı kaldırıp, "can" statüsüne kavuşturduklarını belirterek, "Bu kanun düzenlemesi bağlamında hayvanlara karşı işlenen suçlara da hapis cezası düzenlendi. Yine bu kapsamda belediyelere verilen sorumluluklar ve buna bağlı olarak mali destekler arttırıldı. Son çıkan yasal düzenlemelerle insanlık ayıbı olan pet shoplarda olumsuz şartlarda bir meta aracı olan kedi köpek satışı da artık yapılamaz hale getirildi. Yeryüzü sadece insana ait bir alan değildir. İnsanoğlu maalesef kendini tabiatın tek hakimi zannetmekte, yanılgıya düşmekte. Malumunuz olduğu üzere sokak hayvanı dediğimiz sahipsiz sokakta doğan yaşayan ya da evden atılan başıboş bu hayvanlarla insanlar arasındaki etkileşimi sağlıklı boyutlarda tutup halk ve hayvan sağlığını güvence altına almak devletimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

"KONUŞAMASALAR DA ONLAR TERK EDİLDİKLERİNİN FARKINDALAR"

Hayvan Hakları Federasyonu'ndan edinilen istatistiki verilere göre, Türkiye'de evcil hayvanların satıldığı dükkanlardan alınan hayvanların yüzde 60 veya 70'inin bir süre sonra sokağa atıldığına vurgu yapan Şentop, sahipleri tarafından hediyelik olarak alınan hayvanlardaki terk edilme hüzünlerinin gözlerinden okunduğunu ifade ederek konuşmasına devam eden Şentop, "Terk edilen kedi ve köpekler bir çocuğun karne hediyesi, kimi bir sevgilinin doğum günü hediyesi olarak önce seviliyor, hevesler geçince ya sokakların ya da hayvan barınaklarının sakini oluyorlar. Konuşamasalar da onlar terk edildiklerinin farkındalar. Çoğu zaman yemeden içmeden kesilenler var aralarında. Hepiniz sahibine bir şey olduğunda onunla birlikte acı çeken, hatta sahibi öldükten sonra kendisi de kısa bir süre sonra yaşama son veren, veda eden, ölen hayvanların haberlerini okumuş ve görmüşsünüzdür" dedi.

Ardından Trakya Pet Festivali kapsamında düzenlenen 'Patili Dostlar Güzellik Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini veren TBMM Başkanı Şentop, daha sonra protokol üyeleriyle bakımevinin açılış kurdelesini kesti, hayvan barınaklarını gezdi. Daha sonra TBMM Başkanı Şentop'a sahiplenilmek üzere sokak köpeği hediye edildi.

(Emre Akarca/İHA)

TBMM Başkanı Şentop, Trakya'nın en büyük sokak hayvanları geçici bakım evini açtı
TBMM Başkanı Şentop, Trakya'nın en büyük sokak hayvanları geçici bakım evini açtı
TBMM Başkanı Şentop, Trakya'nın en büyük sokak hayvanları geçici bakım evini açtı
TBMM Başkanı Şentop, Trakya'nın en büyük sokak hayvanları geçici bakım evini açtı
TBMM Başkanı Şentop, Trakya'nın en büyük sokak hayvanları geçici bakım evini açtı
TBMM Başkanı Şentop, Trakya'nın en büyük sokak hayvanları geçici bakım evini açtı

Sokak Hayvanları, Mustafa Şentop, Trakya Bölgesi, Edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Trakya'nın en büyük sokak hayvanları geçici bakım evini açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Trakya'nın en büyük sokak hayvanları geçici bakım evini açtı - Son Dakika
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