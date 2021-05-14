TBMM Başkanı Şentop, Tunus Halk Temsilcileri Meclisi Başkanı Gannuşi ile telefonda bayramlaştı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Tunus Halk Temsilcileri Meclisi Başkanı Gannuşi ile telefonda bayramlaştı

14.05.2021 19:33
TBMM Başkanı Şentop, Tunus Halk Temsilcileri Meclisi Başkanı Gannuşi ile telefonda bayramlaştı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus Halk Temsilcileri Meclisi Başkanı Raşid Gannuşi ile yaptığı telefon görüşmesinde, "İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus Halk Temsilcileri Meclisi Başkanı Raşid Gannuşi ile yaptığı telefon görüşmesinde, " İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Gannuşi ile Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Tunus halkının bayramını kutladı, bayram günlerinin iki ülkenin halklarına huzur ve afiyet getirmesi diledi.

Tunus'un geldiği bu noktanın Libya için de ehemmiyet arz ettiğini dile getiren Şentop, "Komşunuz Libya'nın içinden geçtiği zorlu süreç dikkate alındığında, şahsınızın ve ülkenizin oynayacağı rolün ne derece kritik olduğu çok açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Türkiye ve Tunus'un da içinde bulunduğu bölgelerdeki meselelerin, parlamento başkanlarına mesuliyet yüklediğini, Meclisler arasındaki iş birliğini daha da geliştirme ihtiyacını ortaya çıkardığını vurgulayarak, "Bu hususlarda karşılıklı istişarelerde bulunmak üzere sizi Türkiye'de misafir etmekten daima memnuniyet duyacağımı bu vesileyle tekrar ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

İslam dünyası için bu bayramın çok hüzünlü geçtiğinin de müşahede edildiğini aktaran Şentop, görüşmede şunları kaydetti:

" Filistin'e yönelik kabul edilemez baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa'da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden İsrail zulmünü gördükçe endişelerimiz artıyor. İsrail devletinin terörü bir araç olarak kullandığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın, İslam dünyası da başta olmak üzere, buna sessiz kalışını derin teessürle takip ediyoruz. İsrail'e 'Dur' demenin, Filistin'i haklı davasında en kuvvetli şekilde desteklemenin vakti gelmiştir, çoktan geçiyor. İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz.

Kuveyt Meclis Başkanı ile görüşmemizde şöyle bir yol izleme konusunda mutabık kaldık: İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliğini (İSİPAB) olağanüstü toplantıya çağıralım. Bu toplantıda onun içinden bir heyet oluşturalım. Akabinde de biz Türkiye olarak Asya Parlamenter Asamblesi dönem başkanıyız, orayı toplantıya çağıralım. Belki İSİPAB'ın talebi ile çağırmış oluruz. Arkasından da parlamentolararası birliği Filistin gündemi ile toplanmak üzere toplantıya çağıralım. Zat-ı alinizin de bu konuda fikrini merak ediyorum."

"Filistin sorununun giderilmesi için ne gerekiyorsa yapılmalı"

Tunus Halk Temsilcileri Meclisi Başkanı Raşid Gannuşi de İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladığı görüşmede, "Şahsım ve Tunus Parlamentosu adına Türkiye'ye ve Türk halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Türk devleti her zaman Filistin'in haklı davasında yanında oldu, Filistin halkının yanında oldu. Aksa davasında yanında oldu. Bunda garipsenecek bir şey yok. Türkiye bu davaya sahip çıkıyor. Sizlere ve tüm Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Filistin davasında olduğu gibi Türkiye'nin Tunus devrimine de destekçi olmasından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Filistin sorununun, İslam dünyasının sorunlarının tam kalbinde yer aldığını belirten Gannuşi, bu sorunun çözülmesi için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğinin altını çizdi.

İki gün önce Arap parlamentoları olarak bir araya geldiklerini anımsatan Gannuşi, "Toplantıda, mukaddes Filistin davasına desteğimizi yineledik. Buradan bir kez daha dile getirmek istiyorum: Türk parlamentosunun bütün çabalarını destekliyoruz. Sizinle birlikteyiz." değerlendirmesini yaptı.

Mustafa Şentop, Filistin, İsrail, Tunus, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Tunus Halk Temsilcileri Meclisi Başkanı Gannuşi ile telefonda bayramlaştı - Son Dakika


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