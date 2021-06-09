Üye Girişi
Şentop, "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu"na video mesaj gönderdi - Son Dakika

Şentop, "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu"na video mesaj gönderdi

09.06.2021 12:33

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da perçinlenmesi, iş birliğinin daha da güçlenmesi bizler için iftihar kaynağıdır.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da perçinlenmesi, iş birliğinin daha da güçlenmesi bizler için iftihar kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Şentop, Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarının 30. yılı, Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'ndaki büyük zaferi ve TBMM'nin Açılışının 100. Yılı vesilesiyle TÜRKPA Uluslararası Sekretaryası ve Azerbaycan Atatürk Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu"na video mesaj gönderdi.

TBMM Başkanı olarak sempozyumun açılışında video-mesaj yoluyla da olsa hitap etmekten duyduğu memnuniyeti aktaran Şentop, geçen yıl idrak edilen Gazi Meclis'in açılışının 100. yıl dönümünde küresel salgın nedeniyle fiziksel olarak beraber olunamadığını anımsattı.

Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarının gururla kutlanan 30. yılında ve salgın şartlarının nispeten iyileştiği bir dönemde bu sempozyumun hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik eden Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da perçinlenmesi, iş birliğimizin daha da güçlenmesi bizler için iftihar kaynağıdır. Hepimiz, İslam aşkını kendinden sonra gelenlere aktarmış Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin torunlarıyız. Asya'dan Avrupa'ya kadar insanlığa adalet, tevazu ve birlik anlayışını getiren nesillerin mirasçısıyız. Bizler; aynı dine inanan, aynı dili konuşan, medeniyeti, tarihi, kültürü bir olan 300 milyonluk çok büyük bir aileyiz. Siyasetten ekonomiye, savunmadan diplomasiye, eğitimden kültüre, turizmden enerjiye her alanda birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmak gayretindeyiz."

" Türkiye, ilk tanıyan devletlerden biri olmanın haklı gururunu taşımaktadır"

TBMM Başkanı Şentop, Türk cumhuriyetlerinin, istikbaldeki esas sorumluluğunun aralarındaki bağları daha da güçlendirmek, iş birliğini ilerletmek ve Türk medeniyetinin ilelebet baki kalmasını sağlayacak adımları atmak olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, bağımsızlıklarını ilan etmelerini müteakip Türk cumhuriyetlerini ilk tanıyan devletlerden biri olmanın haklı gururunu taşıdığını söyleyen Şentop, 30 sene önce nihayet kavuşan gönüllerin, bugüne kadar karşılıklı saygı ve muhabbetle beslendiğini dile getirdi.

Mustafa Şentop, tarihi ve kültürel bağların bulunduğu kardeş ülkelerle ilişkilerin, bütün alanlarda müşterek fayda temelinde süratle geliştiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok taraflı iş birliği yürüttüğümüz Türk Konseyi, TÜRKPA ve TÜRKSOY gibi platformların yanında ikili düzeyde gerçekleştirdiğimiz temaslar, yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyleri, ortak stratejik planlama grupları ve karma ekonomik komisyonlar gibi mekanizmalarla aramızdaki ilişkiler kurumsallaşmıştır. Parlamentolarımız arasındaki ilişkilerimizin de zaman içinde derinleştiğini ve zenginleştiğini müşahede etmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Karşılıklı ziyaretler ve üyesi bulunduğumuz uluslararası parlamenter asamblelerde ortak bir anlayışla hareket etmemiz Meclislerimiz arasındaki bağları daha da sağlamlaştırmaktadır."

"Dosta düşmana birlikteliğimizin gücünü gösterdik"

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın, Kafkaslar'ın incisi Karabağ'ı işgalden azat etmek için tarihi bir mücadele sergilediğini belirterek "Kardeşlerimiz; inançları, yürekleri, cesaretleri ve kararlılıklarıyla ülkelerinin istiklalinin ve istikbalinin en büyük teminatı olduklarını cepheden bütün cihana ilan ettiler." görüşünü dile getirdi.

Azerbaycan'ın 44 günlük vatan muhaberesinde şehit düşen kahramanlara ve vatandaşlara Allah'tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına ve Azerbaycan halkına bir kere daha başsağlığı dileyen Şentop, "Türkiye olarak vatan muharebesinin başından sonuna kadar kardeşlerimizin yanında olduk ve dosta düşmana birlikteliğimizin gücünü gösterdik. Azerbaycan'ın 30 senedir kanlı bir işgal altında bulunan kadim topraklarını kurtarmasıyla yaşadığımız coşku, aramızdaki kardeşlik bağının da simgelerinden biri oldu. Ne mutlu ki bugün Karabağ semalarını artık hilal ve yıldız süslüyor, Şuşa'da bayram namazı eda ediliyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Azerbaycan'ın 44 günde kazanılan tarihi zaferi neticesinde sahada oluşan yeni gerçekliğin, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar için bölgesel iş birliğinin tesisi bakımından da bir fırsat penceresi açtığının altını çizen Şentop, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak vizyonumuzla da uyumlu bölgesel iş birliği girişimlerimizi ülkelerimizin ve halklarımızın menfaati doğrultusunda devam ettirmeye kararlı olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceğini istişare edeceğiniz sempozyumun başarıyla tamamlanmasını temenni eder, hepinizi ve büyük TÜRKPA ailesini sevgi ve saygıyla selamlarım."

Şentop, Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu na video mesaj gönderdi
Şentop, Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu na video mesaj gönderdi
Şentop, Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu na video mesaj gönderdi
Şentop, Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu na video mesaj gönderdi

Mustafa Şentop, Türk Dünyası, Azerbaycan, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Şentop, 'Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu'na video mesaj gönderdi - Son Dakika


Son Dakika

Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim 15:38 Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı 15:28 Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü 15:14 Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım 15:06 Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi 14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü 14:49 Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü
Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar 14:38 Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor 14:07 Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor

Son Dakika Haberleri
15:51 Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'un hamlesi taraftarı heyecanlandırdı
15:38 Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim
15:34 '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm
15:27 Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı
15:17 Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak
15:14 Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü
15:12 Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı
15:05 Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım
14:57 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var
14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi
Fenerbahçe'nin hoca adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'tan taraftarı heyecanlandıran hamle Fenerbahçe'nin hoca adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'tan taraftarı heyecanlandıran hamle         
15:45
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak         
15:17
Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı         
15:12
Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var         
14:58
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar         
14:40
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor         
13:59
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir         
12:18
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 15:54:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şentop, "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu"na video mesaj gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement