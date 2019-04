TBMM Başkanı Şentop, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı Resepsiyonuna Katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , " Polis teşkilatımızın özellikle hain 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğramasında ortaya koyduğu tavır, bu teşkilatın gurur tablosu olarak halihazırdaki yerini her zaman koruyacaktır." dedi.Şentop, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla Meclis Şeref Holü'nde verilen resepsiyona katıldı.Şentop, Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenen ve Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile yetkilendirilen Türk Polis Teşkilatının, İçişleri Bakanlığına bağlı bir genel müdürlük olarak yapılandığını, merkezde daire başkanlıkları, taşrada ise il ve ilçe emniyet müdürlükleri olarak kurulduğunu dile getirdi.Türk Polis Teşkilatı mensuplarının, 10 Nisan 1845'ten bugüne ülkede huzur ve düzenin bozulmaması, vatandaşların güvenli şekilde hayatını sürdürebilmesi için gece gündüz demeden, fedakarca görev yaptığını belirten Şentop, "300 bine yaklaşan fiili kadrosuyla büyük ve disiplinli bir ordu görünümünde olan polis teşkilatının özellikle terörle mücadeledeki etkili çabası hepimizin takdirlerini ve minnetlerini kazanmaktadır. Özellikle hain 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğramasında polis teşkilatımızın ortaya koyduğu tavır, bu teşkilatın gurur tablosu olarak halihazırdaki yerini her zaman koruyacaktır." ifadelerini kullandı.Türk Polis Teşkilatının, İki asra yaklaşan mazisiyle Türkiye Cumhuriyeti 'nin önemli bir yapı taşı haline gelmeyi başardığını vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:"Polis teşkilatımız bugün ülkemiz gündeminin ilk sıralarında yerine muhafaza eden terörle mücadeleden uyuşturucu kaçakçılığı, trafik terörü ve insan kaçakçılığına kadar son derece karmaşık ve zor görevleri gece gündüz demeden, canı pahasına kamu adına takip etmektedir. Polislerimizin vazifelerini ne kadar büyük bir fedakarlıkla yürüttüğünün hepimiz farkındayız. Fedakarca ve takdire şayan bir vatanperverlikle vazifesini yürüten polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların bir an evvel tamamlanması en büyük arzumuzdur. Fedakarlık ve millet sevdası üzerine bina edilmiş Türk Polis Teşkilatının 174. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarken bütün polislerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İlk günden bugüne kadar bu şerefli yıldız altında, bu kuruma ve bu millete hizmet etmiş, şehit ve gazi olmuş bütün geçmiş büyüklerimizi, polislerimizi yüce Allah'tan rahmet dileğiyle hürmetle yad ediyorum."Konuşmasının ardından resepsiyona katılan Şentop, daha sonra Şeref Kapısı önünde Mecliste görevli emniyet mensuplarıyla fotoğraf çektirdi.Şentop, ardından TBMM Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol'u makamında ziyaret etti.Resepsiyona, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Levent Gök MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, TBMM İdare Amirleri Orhan Yeğin ve Erkan Haberal , TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü , TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz , milletvekilleri ile emniyet mensupları da yer aldı.