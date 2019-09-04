TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye bugün bir umudun adıdır" - SİVAS
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TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Dönümü Kutlama Programında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:37 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Dönümü Kutlama Programında konuştu.
Siyasilerden, sosyal medyada Sivas Kongresi paylaşımları Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler Ahmet Davutoğlu ihraç kararına ilk yorumunu Twitter'dan yaptı