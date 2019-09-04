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TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye bugün bir umudun adıdır" - SİVAS

2 saat önce

TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Dönümü Kutlama Programında konuştu.

TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Dönümü Kutlama Programında konuştu.

Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:37 Kaynak: AA
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