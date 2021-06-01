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TBMM Başkanı Şentop, Türkiye devleti ve milletinin Keşmir halkıyla dayanışma içinde olduğunu söyledi Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye devleti ve milletinin Keşmir halkıyla dayanışma içinde olduğunu söyledi Açıklaması

01.06.2021 20:57
TBMM Başkanı Şentop, Türkiye devleti ve milletinin Keşmir halkıyla dayanışma içinde olduğunu söyledi Açıklaması, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye devletinin ve milletinin dün olduğu gibi bugün de Keşmir halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Türkiye, Keşmir meselesinin Pakistan ve Hindistan arasında diyalog yoluyla, ilgili Birleşmiş Milletler (BM)...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye devletinin ve milletinin dün olduğu gibi bugün de Keşmir halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Türkiye, Keşmir meselesinin Pakistan ve Hindistan arasında diyalog yoluyla, ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözüm bulmasını istemektedir." dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinin (EİTPA), "Bölgesel Entegrasyon İçin Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" başlıklı 2'nci Genel Konferansı'na katılmak için Pakistan'da bulunan TBMM Başkanı Şentop, başkent İslamabad'daki Serena Otel'de Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser ile bir araya geldi.

Pakistan Ulusal Meclisi Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Kayser, Şentop ve beraberindeki heyetin ziyaretinin iki ülke arasında var olan dostluk ve iş birliğini artırmaya yönelik bir adım olarak nitelendirerek, tarihi ve kültürel yakınlıkların iki ülkeyi birbirlerine sonsuz bağlarla bağladığını kaydetti.

Şentop ise toplantıda yaptığı konuşmada, Pakistan ve Türkiye'nin sahip oldukları coğrafi konum ve kaynakları dikkate alındığında, bunların yekununun küresel ve bölgesel güç merkezlerinde meydana gelebilecek kırılmalara etki edebileceğini dile getirerek, "Bu çerçevede, müşterek değerlere sahip ülkelerimiz, üyesi bulunduğumuz uluslararası parlamenter platformlarda istişareyi ve yakın iş birliğini devam ettirmelidir." diye konuştu.

Şentop, Pakistan'ın Güney Asya'da diyalog ve ortak güven tesis edebilmeye yönelik gayretlerini takdir ettiklerini belirterek, "Türkiye olarak bu süreçte yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs, Filistin ve Keşmir öncelikli meseleler vurgusu

Türkiye devletinin ve milletinin dün olduğu gibi bugün de Keşmir halkıyla dayanışma içinde olduğunu dile getiren Şentop, "Türkiye, Keşmir meselesinin Pakistan ve Hindistan arasında diyalog yoluyla, ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözüm bulmasını istemektedir." diye konuştu.

Şentop, Kıbrıs, Filistin ve Keşmir meselelerinin Türkiye'nin uluslararası ilişkiler bağlamında öncelikli meseleleri olduğunu ifade ederek, "Türkiye olarak, birbirinden uzakta yaşayan dost ve kardeş halkların insani ve hukuki mücadelelerini yakından takip ediyor ve katıldığımız bütün platformlarda desteğimizi en kuvvetli şekilde ifade ediyoruz." dedi.

"Pakistan Türkiye kardeşliği hakiki kardeşliktir"

Pakistan'da kendilerini evlerinde hissettiklerini belirten Şentop, "İslam dünyasının bu güzel coğrafyasında, Asya kıtasının bizler için en özel buluşma noktasında dostluk ve kardeşlik atmosferini bizzat müşahede ediyoruz. Türkiye ve Pakistan kardeşliği, tarihi hadiselerle pekişmiş hakiki bir kardeşliktir." diye konuştu.

Şentop, iki ülke arasındaki ilişkilerin "şair-i azam" Muhammed İkbal ve Pakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Cinnah'tan miras kaldığını belirterek, "Türkiye, bağımsızlığını müteakiben Pakistan'ı resmi olarak tanımış ve diplomatik ilişkilerini derhal tesis etmiştir." ifadelerini kullandı.

Türk edebiyatının "dev şairi" Yahya Kemal Beyatlı'nın mart 1948'de itimat mektubunu Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'a takdim ederek büyükelçilik görevine başladığını anımsatan Şentop, "Bütün bu hadiseler esasen nesilden nesile aktarılarak devam eden kardeşlik ilişkilerimizin tezahürüdür. Halklarımızın temsilcileri olan parlamentolarımız arasındaki ilişkilerin de karşılıklı iş birliği ve diyalog yoluyla daha da geliştirilmesi müşterek hedefimizdir." dedi.

İmzalanacak protokol ilişkileri kuvvetlendirecek

Şentop, bu ziyaret sırasında parlamentolar arasındaki iş birliği zeminini daha da kuvvetlendirecek bir protokole de imza atacaklarını belirterek, "Bu protokolle inşallah parlamentolarımız arasındaki ilişkiler daha zenginleşecektir. İmzalayacağımız bu protokolle, parlamentolarımızı ilgilendiren her sahada ve her seviyede aramızdaki iletişim kanalları geliştirilecek, bilgi ve tecrübe teatisi sağlanacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen sene şubatta Pakistan'ı ziyaret ettiğini anımsatan Şentop, söz konusu ziyaret sırasında "Altıncı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın" gerçekleştirildiğini belirtti.

Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu ziyaretinde Pakistan Ulusal Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumunda hitapta bulunduğunu, kısa vadeli menfaatlerin ve günlük hesapların Türkiye ve Pakistan'ın ebedi ve ezeli kardeşliğinin önüne geçemeyeceğini vurguladığını hatırlattı.

TBMM ile Pakistan Ulusal Meclisi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Görüşmenin ardından TBMM Başkanı Şentop ile Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Kayser arasında, parlamentolar arası iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında TBMM ve Pakistan Milli Meclisi, iki ülke arasındaki parlamentolar arası iş birliğini her alanda kurumsallaştırmak ve geliştirmek hedefiyle mutabık kaldı.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye devleti ve milletinin Keşmir halkıyla dayanışma içinde olduğunu söyledi Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, Türkiye devleti ve milletinin Keşmir halkıyla dayanışma içinde olduğunu söyledi Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, Türkiye devleti ve milletinin Keşmir halkıyla dayanışma içinde olduğunu söyledi Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, Türkiye devleti ve milletinin Keşmir halkıyla dayanışma içinde olduğunu söyledi Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, Türkiye devleti ve milletinin Keşmir halkıyla dayanışma içinde olduğunu söyledi Açıklaması

Mustafa Şentop, Pakistan, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Türkiye devleti ve milletinin Keşmir halkıyla dayanışma içinde olduğunu söyledi Açıklaması - Son Dakika


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