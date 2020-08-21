TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla...
TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek.
TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek."
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 16:07
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › TBMM Başkanı Şentop: 'Türkiye enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla... - Son Dakika Spor
Son Dakika TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, koronavirüse yakalandı Merih Demiral, takım arkadaşlarından önce yeni sezon çalışmalarına başladı Brezilyalı model, arkadaşıyla tartıştıktan sonra yanlışlıkla kendisini ateşe verdi Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı Trump: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Barcelona, eski oyuncusu Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti Galatasaray, eski kondisyoneri Scott Piri'yi yeniden teknik ekibe kattı Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu dev doğal gaz rezervi Rumları korkuttu Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Bakan Koca, 32 kişinin enfekte olduğu düğünün detaylarını paylaştı Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oldu