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TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye, kendi coğrafyasında barışın, huzurun ve güvenliğin yegane adresidir.
6 saat önce
TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye, kendi coğrafyasında barışın, huzurun ve güvenliğin yegane adresidir.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:06 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop: " Türkiye, kendi coğrafyasında barışın, huzurun ve güvenliğin yegane adresidir. Ama karşısında hangi güç ya da ittifak olursa olsun, kendisine yönelik her saldırıya misliyle karşılık verir"
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