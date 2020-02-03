TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye, komşularının toprak bütünlüğüne saygılıdır. - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: 'Türkiye, komşularının toprak bütünlüğüne saygılıdır. - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye, komşularının toprak bütünlüğüne saygılıdır.

17 dakika önce

TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye, komşularının toprak bütünlüğüne saygılıdır.

TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: " Türkiye, komşularının toprak bütünlüğüne saygılıdır. Fakat güneyimizdeki istikrarsızlıktan beslenen terör odaklarının ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik saldırılarına kayıtsız kalamayız."

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:34 Kaynak: AA
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