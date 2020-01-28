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TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet...
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TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:56 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop: " Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir"
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