Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'nin kültür hazinesini tüm dünyaya sunmak istiyoruz"
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: 'Türkiye'nin kültür hazinesini tüm dünyaya sunmak istiyoruz'

TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'nin kültür hazinesini tüm dünyaya sunmak istiyoruz"

8 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİKTA Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında düzenlenen "Büyümenin ve sosyal içermenin lokomotifi olarak sürdürülebilir turizm" başlıklı 4. oturuma başkanlık etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİKTA Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında düzenlenen "Büyümenin ve sosyal içermenin lokomotifi olarak sürdürülebilir turizm" başlıklı 4. oturuma başkanlık etti.

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin kültür hazinesini tüm dünyaya sunmak istiyoruz

Mustafa Şentop, Parlamento, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:11 Kaynak: AA
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