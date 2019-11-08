TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'nin kültür hazinesini tüm dünyaya sunmak istiyoruz"
8 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİKTA Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında düzenlenen "Büyümenin ve sosyal içermenin lokomotifi olarak sürdürülebilir turizm" başlıklı 4. oturuma başkanlık etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:11 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİKTA Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında düzenlenen "Büyümenin ve sosyal içermenin lokomotifi olarak sürdürülebilir turizm" başlıklı 4. oturuma başkanlık etti.
AK Partili vekil Durgut: Araçta çocuk varken sigara içmek, çocuk haklarının korkunç bir ihlali TBMM'de Müge Anlı'ya tepki göstermek için Zazaca konuşan HDP'li Vekil Erdal Aydemir'e tepki TBMM, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalandığı iddiasını araştıracak Ankara'da hesabı fazla bulan 5 kişi, pavyona molotof kokteyli ile saldırdı