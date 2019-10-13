Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'nin terör ile mücadelesinde KKTC'nin desteğini bekliyoruz"
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: 'Türkiye'nin terör ile mücadelesinde KKTC'nin desteğini bekliyoruz'

TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'nin terör ile mücadelesinde KKTC'nin desteğini bekliyoruz"

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklaması KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın açıklaması Detaylar BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve beraberindeki heyeti de kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklaması

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın açıklaması

Detaylar BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve beraberindeki heyeti de kabul etti. Şentop görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye için taşıdığı öneme vurgu yaparak, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin yürüttüğü askeri operasyona değindi.

Meclis Başkanı Şentop, ülkemiz hemen sınırın yanı başında bir terör yapılanmasına müsaade etmesinin mümkün olmadığını belirterek, operasyona yönelik eleştirileri üzüntü ile karşıladığını belirtti.

Şentop "Biz Türkiye'nin terör ile mücadelesinde ve Barış Pınarı Harekatı ile yürüttüğü operasyonda KKTC'nin desteğini de yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin terör ile mücadelesinde KKTC'nin desteğini bekliyoruz

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 10:07 Kaynak: AA
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