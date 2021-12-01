Üye Girişi
"Türkiye-Polonya-Romanya Meclis Başkanları Toplantısını Türkiye'de yapmayı arzu ediyoruz" - Son Dakika

"Türkiye-Polonya-Romanya Meclis Başkanları Toplantısını Türkiye'de yapmayı arzu ediyoruz"

01.12.2021 15:33
"Türkiye-Polonya-Romanya Meclis Başkanları Toplantısını Türkiye'de yapmayı arzu ediyoruz"

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Polonya Meclis Başkanı Elzbieta Witek ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Türkiye-Polonya-Romanya Meclis Başkanları Toplantısını Türkiye'de yaparak üçlü mekanizmayı parlamentolar düzeyinde gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Polonya Meclis Başkanı Elzbieta Witek ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Türkiye-Polonya- Romanya Meclis Başkanları Toplantısını Türkiye'de yaparak üçlü mekanizmayı parlamentolar düzeyinde gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Polonya'daki temasları kapsamında Polonya Meclis Başkanı Elzbieta Witek ile bir araya gelerek, görüşmenin ardından mevkidaşı ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Şentop, Polonya'yı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek başladığı konuşmasında, "Gerçekleştirme olduğumuz bu ziyaret, Parlamento Başkanları düzeyinde 5 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ziyaret olması sebebiyle bizim için çok kıymetlidir. İkili ve çok taraflı parlementer diplomatik ilişkilerimizi gayretiyle elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Türkiye-Polonya arasındaki dostluk ilişkilerinin derin temelleri var" ifadelerini kullandı.

"600 yılı aşkın bir süredir iki ülke arasında siyasi ilişkiler, dostluk temelli ilişkiler devam ediyor" diyen Şentop, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu süre içerisinde pek çok ülke tarih sahnesine çıkmamıştı. Bu kadar derin, köklü ilişkileri olan köklü iki ülke dünyada belki de benzer şekilde yoktur. Öte yandan yakın zamanda da ilişkilerimizi geliştiren, güçlendiler çok önemli adımlar atıldı. Bunlardan birincisi, 2009 yılında ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Duda'nın Türkiye ziyareti ile beraber birçok alanda çok kapsamlı, çok önemli anlaşmalar imzalandı, adımlar atıldı. Biz, bugün bu ziyaretimizle iki ülke arasındaki tarihi temelleri güçlü olan, hükümet düzeyinde mükemmel düzeyde yürüyen ilişkilere parlamenterler boyutu itibariyle bir destek ortaya koyabilmek yönünde adımlar atmak için bir araya geldik."

"TÜRKİYE HER ZAMAN POLONYA İLE BİRLİKTE MÜTTEFİK"

Pek çok konunun ele alındığını sözlerine ekleyen TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye her zaman Polonya ile birlikte müttefik ve dost ülke. Ortak paylaştığımız değerler ve güçlü müttefiklik anlayışı ile ilişkilerimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz. 10 yıldır Dışişleri Bakanları düzeyinde devam eden bir mekanizma var Türkiye-Polonya-Romanya arasında. Bu üçlü mekanizmanın Devlet Başkanları düzeyine taşınması konusunda bir mutabakat sağlanmıştır. 2022 yılı içerisinde bu konuda bir toplantı gerçekleşecek. Biz de Parlamento Başkanları boyutunu da ekleyecek bu mekanizmayı güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Türkiye'de gerçekleştirme teklifimi ilettim. Bu toplantıyı, Türkiye-Polonya-Romanya Meclis Başkanları toplantısını Türkiye'de yaparak, üçlü mekanizmayı parlamentolar düzeyinde gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Ekonomi, savunma sanayi, turizm başta olmak üzere iş birliği hususunda mutabakatlar sağlandı. İleri seviyelere taşımayı düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Türkiye-Polonya-Romanya Meclis Başkanları Toplantısını Türkiye'de yapmayı arzu ediyoruz
Türkiye-Polonya-Romanya Meclis Başkanları Toplantısını Türkiye'de yapmayı arzu ediyoruz
Türkiye-Polonya-Romanya Meclis Başkanları Toplantısını Türkiye'de yapmayı arzu ediyoruz
Türkiye-Polonya-Romanya Meclis Başkanları Toplantısını Türkiye'de yapmayı arzu ediyoruz
Türkiye-Polonya-Romanya Meclis Başkanları Toplantısını Türkiye'de yapmayı arzu ediyoruz
Türkiye-Polonya-Romanya Meclis Başkanları Toplantısını Türkiye'de yapmayı arzu ediyoruz

Mustafa Şentop, Romanya, Polonya, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Türkiye-Polonya-Romanya Meclis Başkanları Toplantısını Türkiye'de yapmayı arzu ediyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor 15:20 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den 15:02 Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi 14:51 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi 14:21 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor 13:35 Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! 12:36 Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!
Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi 11:35 Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız 11:02 Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız

Son Dakika Haberleri
15:26 Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi
15:20 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor
15:19 Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında!
15:18 Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı!
15:17 Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi
14:50 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi
14:48 Ünlü anketçi Özer Sencar, Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasını yorumladı: Seçimin ayak sesleri olabilir!
14:47 Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti
14:47 Babası birkaç gün önce ölmüştü! Instagramdan yaptığı reklamlar tepki çekti!
14:46 İşverenler asgari ücretin 3.501 TL-3.750 TL arasında olmasını istiyor! Anketi, Bakan paylaştı!
Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi         
15:26
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi         
14:52
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda         
14:26
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?         
10:20
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam         
09:53
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 15:41:15. #1.11#
SON DAKİKA: "Türkiye-Polonya-Romanya Meclis Başkanları Toplantısını Türkiye'de yapmayı arzu ediyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement