Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye Sadece Bir Coğrafyanın Adı Değildir"

TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye Sadece Bir Coğrafyanın Adı Değildir"

7 saat önce

TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye sadece bir coğrafyanın adı değildir"İZMİR - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin yeni bir dünyanın kurulacağı zaman diliminin başında sadece bir ülkenin, bir coğrafyanın adı olmadığını belirterek, "Türkiye bugün bir umudun, bir hamlenin, bir insanlık davasının...

TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye sadece bir coğrafyanın adı değildir"

İZMİR - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin yeni bir dünyanın kurulacağı zaman diliminin başında sadece bir ülkenin, bir coğrafyanın adı olmadığını belirterek, "Türkiye bugün bir umudun, bir hamlenin, bir insanlık davasının bir büyük cesaretin adıdır. Türkiye bugün sadece vatanımızın değil vazifezimizin de adıdır. Türkiye'yi korumak, müreffeh kılmak, milletimizi huzur içerisinde tutmak, vatanımıza milletimize uzanan tehditleri boşa çıkarmak bir tercih değil, bir mecburiyettir" dedi.
İzmir Ticaret Odası'nın tarafından bir otelde düzenlenen iftar yemeğine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını ve yapılan ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.
Türkiye'nin 19 Mayıs tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasının 100. yıl dönümünü kutladığını hatırlatan Şentop, "Bu 100. yıl dönümü sadece hatırlamak anma değil onlardan geleceğe dönük olarak bir perspektif çıkartabilme bir enerji toplama, yeni bir hamle için onları basamak yapmak imkanı sağlıyor" diye konuştu.
"Türkiye sadece bir ülkenin, coğrafyanın adı değildir"
Türkiye'nin yeni bir dünyanın kurulacağı zaman diliminin başında sadece bir ülkenin, bir coğrafyanın adı olmadığını ifade eden Şentop, "Türkiye bugün bir umudun, bir hamlenin, bir insanlık davasının bir büyük cesaretin adıdır. 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' ruhunun adıdır. ve Türkiye bugün sadece vatanımızın değil vazifezimizin de adıdır. Türkiye'yi korumak, müreffeh kılmak, milletimizi huzur içerisinde tutmak, vatanımıza milletimize uzanan tehditleri boşa çıkarmak bir tercih değil, bir mecburiyettir" ifadelerini kullandı.
Şentop, göçmen dernekleriyle bir araya gelmesinin ardından Ankara'ya hareket edecek.
TBMM Başkanı Şentop:
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:58 Kaynak: İHA
İzmir, Mustafa Şentop, Türkiye, Politika
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