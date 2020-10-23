TBMM Başkanı Şentop "Türkiye salgın sürecini en az zararla yürüten ülkelerden" - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye diğer ülkelerle mukayese ettiğimizde, sağlık sistemi bakımından, salgının ekonomiye etkileri bakımından herkes zarar etti ama Türkiye süreci en az zararla yürüten ülkelerden birisi." dedi.

Tekirdağ ziyareti kapsamında kente gelen ve protokol üyeleri tarafından karışlanan Şentop, Hayrabolu ilçesinde Güzelce Hasan Bey Camisinde cuma namazını kıldı.

Şentop, cami çıkışı esnafı selamlayarak hayırlı işler dileklerinde bulundu.

Kızının sağlık sorunları olduğunu belirten bir vatandaşı dinleyen Şentop, vatandaşın sorununun çözülmesi için yetkililere talimat verdi.

Şentop daha sonra Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün ile Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnanı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretlerde Şentop, Sülün ve İnan'la bir süre görüştü.

-Vatandaşlarla bir araya geldi

Şentop yapımı devam eden Tekirdağ-Hayrabolu yolunda çalışmaları inceleyip yetkilerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından Şentop Delibedir Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, koronavirüsün bütün dünyayı etkilediğini söyledi.

Dünyanın gündeminde ağırlıklı konunun Kovid-19 salgını olduğunu ifade eden Şentop, "Herkes 'yeterli tedbir aldın, almadın' konusunu tartışıyor. Ülkemizde bu salgından çok etkilendi. Türkiye diğer ülkelerle mukayese ettiğimizde, sağlık sistemi bakımından, salgının ekonomiye etkileri bakımından herkes zarar etti ama Türkiye süreci en az zararla yürüten ülkelerden birisi. Bunda başta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin önceden aldığı tedbirler etkili oldu." diye konuştu.

-Şehir hastaneleri

Şehir hastaneleri yapılırken eleştirenlerin salgın dö 'bunlar ne işe yarıyor diye' sorulduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte sağlık alt yapısı çok önemli hale geldi. Bu bir tahmin buna dair yazılan şeyler de var bu bir virüs aşısı bulunacak ilaçı bulunacak ama bundan sonra bunun benzerleri yine insanların peşinde dolaşacak gibi gözüküyor. hem küreselleşmenin etkisi bu hemde bir taraftan tabiri caizse biyolojik silah şeklinde bu tür mikrop virüs üretmeye dair yapılan bazı çalışmalar var. Bunlarda bazen kontrolden çıkıyor. Bunlar bazen de kasıtlı olabilir." ifadelerini kullandı.

Salgının etkili olmaya devam ettiğini ve tedbirlere uyulması gerektiğini dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Sağlık alt yapısını, sağlık sistemleri ülkelerin gelişmişliklerini gösteren bir unsur haline gelmiştir. Eskiden ülkelerin ekonomisine bakılırdı, silah güçüne bakılırdı büyük ülke dediğimiz zaman. Şimdi ise sağlık sistemi, sağlık alt yapısı da bu büyüklüğün ölçüsü haline gelecek. Türkiye bu bakımdan diğer ülkelerle mukayese edildiğinde çok önemli mesafeler almış durumda. Burada vatandaşımızında dikkati çok önemli. Sağlık bakanımız açıklama yaptı. Türkiye'de toplam vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da meydana geldiğini söyledi. Bu yüzden temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmek gerekir. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde daha az zararla bu salgını daha az zararla atlatma imkanımız var."

Şentop'a, AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan da eşlik etti.