TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, Sözü Dinlenen Ülke Haline Geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin Türkiye itibarlı bir ülke, sözü dinlenen, kararı merak edilen bir ülke haline geldi" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin Türkiye itibarlı bir ülke, sözü dinlenen, kararı merak edilen bir ülke haline geldi" dedi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası Esnaf Şurası ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Oda başkanı Abdullah Baş ve yönetimi tarafından karşılanan TBMM başkanı Şentop, burada yaptığı açıklamada, "Son birkaç gündür Türkiye'de yeni gelişen dövizle ilgili durum var. Ne oldu, ne var? Hadise baktığımıza göre tek bir olay var. 31 Mart'ta yapılacak seçimden başka bir şey yok. Bu yapılan manipülasyonların seçime yönelik bir sonuç ortaya çıkartması, seçimi etkilemeye yönelik bir işlev olduğu konusunda bütün milletimiz hemfikir. Herkes bunu biliyor" dedi.



Şentop, Türkiye'nin dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 17 yıl içerisinde önemli mesafeler aldı. 17 yıl öncesine göre ekonomik olarak güçlü bir ülke haline geldik. Aynı şekilde siyasi istikrarı Türkiye'nin çok önemli. 1990'lı yılları hatırlayanlar vardır. 6 ay, 1 ile 1,5 yıl süren hükümetlerle Türkiye idare ediliyordu. Son 17 yıldır Türkiye'de bir istikrar var ve bu istikrarı garanti altına alacak bir anayasa değişikliği yaptık. Yeni düzenleme ile Türkiye'de yapılacak olan seçimler sonrasında mutlaka bir hükümet ortaya çıkıyor. Seçim yapıyoruz, seçim akşamı Türkiye'yi kimin yöneteceği belli. Bunu neden yaptık, istikrar olsun diye, siyasi istikrar. Her şeyin temeli bu siyasi istikrardır. Bütün bunlar uluslararası itibar sağlıyor. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye itibarlı bir ülke, sözü dinlenen, kararı merak edilen bir ülke haline geldi. Türkiye'nin 20 sene, 30 sene öncesinin bakış açılarıyla değil. bugün yaşadığımız dünyanın dinamikleriyle, bu dünyadaki güç dengeleri ile bunların arka planlarını bilerek politika üretmek lazım. 30 sene öncesinin parametreleri ile bilgileriyle dünyayı değerlendirmeye çalışanlar var. Böyle olmaz, farklı bir dünya düzenine gidiyoruz. Şu anda bir düzensizlik var, ama yeni bir dünya düzeninin kurulması yönünde bir gidişat var, bir yürüyüş var. Burada Türkiye'nin güçlü olması lazım, itibarlı olması lazım, isabetli kararlar veriyor olması lazım."



Şentop'a, Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdullah Baş tarafından günün anısına tarihi otomobil maketi hediye edildi.



- Tekirdağ

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