TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye yeni anayasa ile ilgili 1982'de anayasanın yürürlüğe ilk girdiği tarihten bu yana tartışıyor" - Son Dakika

Yaptıkları provokasyon değil doğrudan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin Artuklu Üniversitesinde düzenlenen, " Türkiye'de Toplum, Siyaset ve Anayasalar" konulu konferansa katıldı. (6)

"Yeni anayasa tartışmalarında bakıyoruz ki herkes sıfırdan başlıyor. Halbuki öyle değil. Türkiye yeni anayasa ile ilgili 1982'de anayasanın yürürlüğe ilk girdiği tarihten bu yana tartışıyor"

"Türkçe dışında bir dille resmi dil olması hasebiyle Meclis'te bir tutanak tutulmuyor. Diğerleri not olarak ses kaydına atıf yapmak suretiyle belirtiliyor. Bu belli bir dile karşı bir tavırmış, Kürtçe'ye karşı bir tavırmış gibi bir iftira bir yalan kampanyasıyla yürütülüyor"