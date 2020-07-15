TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'yi zayıf düşürmeyi amaçlayan yabancı menşeli projelerin... - Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'yi zayıf düşürmeyi amaçlayan yabancı menşeli projelerin...
TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'yi zayıf düşürmeyi amaçlayan yabancı menşeli projelerin distribütörlüğünü yapmak ne siyasettir ne gazeteciliktir ne de entellektüellik veya akademisyenliktir.
TBMM Başkanı Şentop: " Türkiye'yi zayıf düşürmeyi amaçlayan yabancı menşeli projelerin distribütörlüğünü yapmak ne siyasettir ne gazeteciliktir ne de entellektüellik veya akademisyenliktir. Bu, olsa olsa ihanettir."
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
15.07.2020 19:03:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'yi zayıf düşürmeyi amaçlayan yabancı menşeli projelerin... - Son Dakika