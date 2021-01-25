TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u kabul etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u kabul etti

25.01.2021 17:27

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u kabul etti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u kabul etti.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u kabul etti

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, Kaseinov'u makamında kabul etti. Başkan Şentop kabulde yaptığı konuşmada, Türkçe Dil Bayramında TÜRKSOY'un düzenlemiş olduğu Türk Dünyası Kültür Başkentleri Sergisi'nde beraber olduklarını hatırlatarak, "1993'ten kurulmasından bu yana kadar başta Türk kültürüne hizmet etmek, ama bununla beraber Türk dünyasındaki farklı ülkelerde yaşayan aynı kökenden, aynı kültürden, aynı dilden insanları bir araya getirmek ve irtibatlarını sağlamak için TÜRKSOY'un yaptığı faaliyetler çok kıymetli. Bu faaliyetlerin başarılı bir şekilde devamını bundan sonra da diliyorum, niyaz ediyorum. Tabii 2020 yılı Abay Kunanbay, meşhur Kazak büyük kültür, felsefe, eğitim insanı. Onun doğumunun 175. yılı münasebetiyle Abay Kunanbay Yılı ilan edildi, bununla ilgili birçok çalışma, faaliyet yapılacak, çok isabetli bir karar. Kazak kültürü bakımından bilhassa çok önemli bir isim. O bir elçi olacak eserleriyle inşallah, Türk dünyasında onu tanımak için bu yıl çok daha geniş kapsamlı faaliyetler ve birçok faaliyetler düzenlenecek. O vesileyle ben sizi bu karardan dolayı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaseinov ise, TÜRKSOY'a üye ülkelerin Türk dünyasının sanatçıları, Türk dünyasının edebiyatçıları için büyük bir onur olduğunu söyleyerek, "Türk topluluklar var her yerde, onlara da ilgi göstermemiz lazım. Türkiye'nin makamları bize çok destek veriyor. Cumhurbaşkanımız, Kültür ve Turizm Bakanı tabii ki, milletvekilleri, dostluk grupları tüm bizim toplantılarımıza, konferanslarımıza iyi niyetle katılıyor, onun için onlara da teşekkürlerimizi iletmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kabulde Şentop'a, Kaseinov tarafından Abay Kunanbay Madalyası takdim edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u kabul etti

Mustafa Şentop, Türk Dünyası, TBMM, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u kabul etti - Son Dakika


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