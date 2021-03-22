TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY heyetini kabul etti Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY heyetini kabul etti Açıklaması

22.03.2021 15:19

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, Nevruz anısına, Şentop'a, içinde yumurta, buğday, çerez ve kuru yemişlerin yer aldığı bir "semeni" (Nevruz tepsisi) ve geleneksel Kazak giysisi "çapan" hediye etti.

Şentop ve Kaseinov, yumurta tokuşturarak sembolik olarak Nevruz Bayramı'nı kutladı.

TBMM Başkanı Şentop, kabuldeki konuşmasında, Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.

TÜRKSOY heyetiyle, Nevruz dolayısıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, "İnsanlığın somut olmayan mirası Nevruz, halklarımızı birbirine bağlayan, ecdadımızdan bize miras kalan müşterek değerlerimizi gelecek nesillere taşıyan bolluk ve bereketin bayramıdır." dedi.

TÜRKSOY'un düzenlediği Nevruz kutlamalarının, Türk dünyasının kültür insanlarını bir araya getiren, gelenek, görenek, inanç ve sanatsal değerlerinin sergilenmesini sağlayan bir şölen olduğunu belirten Şentop, "Sizler, bu faaliyetlerle Türk kültürünün ve sanatının tanıtılmasına, muhafazasına ve dünyanın diğer coğrafyalarında daha iyi anlaşılmasına mühim katkılar sağlıyorsunuz." diye konuştu.

Şentop, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'a, 2008'den bugüne bulunduğu görevinde yürüttüğü başarılı çalışmalar için teşekkür etti.???????

TÜRKSOY'un, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarının 30. yılı dolayısıyla geliştirdiği "Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" projesi hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade eden Şentop, şunları kaydetti:

"Bu projeyi güzergah, parkur ve zorluk bakımlarından dünyanın ikinci en prestijli rallisi olarak kabul edilen 'Europa Orient/Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ni senelerdir başarıyla düzenleyen 'Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği' ile birlikte yürüteceğinizi öğrendim. Üsküplü büyük şairimiz Yahya Kemal'in ifadesiyle, Bir Türk'ün gönlünde nehir varsa Tuna'dır, dağ varsa Balkan'dır. Türk dünyasının tarihi ve kültürel tanıtımına katkı sağlayacak bu rallinin, Tuna'dan başlayıp, Balkanlar'dan geçerek Türkiye üzerinden ata yurdumuza uzanması ve Orhun Abideleri'nde sonlanması anlamlıdır.

???????Ralliye katılan takımların Malazgirt Savaşı'nın 751. yıl dönümünde, Türkiye parkurunda 26 Ağustos 2022'de Malazgirt'te buluşmalarının planlanması fikri de yine çok yerinde bir karardır. Projede sizlere şimdiden başarılar diliyorum. Orta Asya'dan Balkanlara uzanan bir coğrafyada, farklı inançlar, farklı diller ve farklı etnik kökenlerden gelen toplumların renklerini yansıtan, barış ve kardeşliğin temsilcisi Nevruz'u tebrik ediyor, bu güzel günü bayram olarak kutlayan tüm toplumlara sıhhat, huzur, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum."

TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY heyetini kabul etti Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY heyetini kabul etti Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY heyetini kabul etti Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY heyetini kabul etti Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY heyetini kabul etti Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY heyetini kabul etti Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY heyetini kabul etti Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY heyetini kabul etti Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY heyetini kabul etti Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY heyetini kabul etti Açıklaması

Nevruz Bayramı, Mustafa Şentop, Asya, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY heyetini kabul etti Açıklaması - Son Dakika


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