TBMM Başkanı Şentop'u İzmirden anasınıfı öğrencisi bir grup öğrenci ziyaret etti - Son Dakika

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TBMM Başkanı Şentop'u İzmirden anasınıfı öğrencisi bir grup öğrenci ziyaret etti
6 saat önce
TBMM Başkanı Şentop'u İzmirden anasınıfı öğrencisi bir grup öğrenci ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:25 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Şentop'u İzmirden anasınıfı öğrencisi bir grup öğrenci ziyaret etti
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