TBMM Başkanı Şentop'u İzmirden anasınıfı öğrencisi bir grup öğrenci ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop'u İzmirden anasınıfı öğrencisi bir grup öğrenci ziyaret etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'u İzmirden anasınıfı öğrencisi bir grup öğrenci ziyaret etti

6 saat önce

TBMM Başkanı Şentop'u İzmirden anasınıfı öğrencisi bir grup öğrenci ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop'u İzmirden anasınıfı öğrencisi bir grup öğrenci ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop'u İzmirden anasınıfı öğrencisi bir grup öğrenci ziyaret etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:25 Kaynak: DHA
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