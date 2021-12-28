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TBMM Başkanı Şentop: Üçüncü doz aşımı Turkovac oldum - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: Üçüncü doz aşımı Turkovac oldum

28.12.2021 17:20

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ben üçüncü doz aşımı Turkovac oldum. İnşallah bu aşıyı en kısa zamanda dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere elimizdeki imkanlar dahilinde bütün halklarla paylaşmayı arzu ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ben üçüncü doz aşımı Turkovac oldum. İnşallah bu aşıyı en kısa zamanda dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere elimizdeki imkanlar dahilinde bütün halklarla paylaşmayı arzu ediyoruz" dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Burada konuşan Şentop, Arnavutluk ile Arnavut halkının, Türk milletinin kalbinde ayrı yeri olduğunu belirtip, ikili ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Parlamentolar arası ilişkilerde de geliştirilebilecek çok büyük imkanlar ve potansiyel olduğunu kaydeden Şentop, uluslararası parlamenter zeminlerde de Türkiye ile Arnavutluk'un iş birliği içinde hareket ettiğini söyledi.

Mustafa Şentop, Türkiye'nin, 2021'in ilk 9 ayı itibarıyla 600 milyon doları aşan ve müteahhitlik hizmetleri de dikkate alındığında toplam 3,5 milyar dolarlık yatırımla Arnavutluk'taki en büyük yabancı yatırımcı olduğunu vurgulayarak, "Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamız, yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Hedefimiz, ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır" dedi.

ARNAVUTLUK MECLİS BAŞKANI'NDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla da Türkiye'nin çok kıymetli dost olduğunu ve 2019'da ülkede meydana gelen deprem sonrası gösterilen dayanışmayı hatırlatarak, "Türkiye sadece iyi günlerde değil, kötü günlerde de Arnavutluk'un yanında olmuştur. Örneğin; deprem olduğu zaman 2019'da, Sayın Cumhurbaşkanı'nız ve Türkiye devleti, enkaz altındaki insanları kurtarmak için ilk yardım ekipleri gönderen ülkedir. Biz şu anda görüşmedeyken Arnavutluk'ta gerçekten çok güzel bir olay gerçekleşmektedir. 524 aile, ocak ayında yeni evlerine girmiş olacak. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nız ve Türk hükümeti sayesindedir" diye konuştu.

Meclis Başkanı Nikolla, Türkiye'nin inşa ettiği bölge hastanesine de dikkat çekerek, "1 sene 3 ay gibi bir zamanda bölgesel hastanenin inşası hayal gibi geliyordu ama oldu ve bizim için çok kıymetli. Bu hep sizin yardımlarınız sayesinde gerçekleşti. Arnavutluk'a verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ve minnettarlığımı ifade etmek istiyorum" dedi.

ŞENTOP: AŞIMIZI BÜTÜN HALKLARLA PAYLAŞMAYI ARZU EDİYORUZ

TBMM Başkanı Şentop da Türkiye'nin zor durumda olan ülke ve halklara yardım konusundaki hassasiyetine dikkat çekti. Koronavirüs salgınına da değinen Şentop, virüsün kısa zamanda bütün dünyayı sardığını ve yeni mutantlar ortaya çıktığın hatırlatarak, "Birkaç gün içinde Güney Afrika'daki mutantı Hollanda'da, İngiltere'de görebiliyoruz. Birkaç gün sonra Avustralya'da görebiliyoruz. Hastalıklar ve virüsler serbest dolaşıyor, küresel. Hastalık küresel olduğu gibi tedavi, ilaç, aşılar da küresel olmalı. Bu sürecin başında Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Elimizdeki imkanlar dahilinde bütün ülkeler ve halklarla dayanışma için sağlık malzemesiyle ilgili yardımlar gönderelim' demişti. Türkiye 156 ülkeye sağlık malzemesi yardımı yaptı. Şimdi uzun zamandır aşının da yaygınlaşması gerektiğini ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da bunu söyledi hatta bu tercih bile değil mecburiyet. Afrika'da şu anda aşılama oranları yüze 6'nın altında. Bütün Almanları ve Fransızları aşılasanız da Afrika'daki yeni mutant Avrupa'yı da etkileyebiliyor. Onun için geçen hafta itibarıyla Türkiye, yerli kendi aşısını üretti ve acil kullanım onayı aldı. Ben kendim de üçüncü doz olarak Turkovac oldum. İnşallah bunu en kısa zamanda dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere elimizdeki imkanlar dahilinde bütün halklarla paylaşmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

Meclis Başkanı Şentop, görüşme sonrası konuk mevkidaşına 15 Temmuz'da bombalanan alanı ve Genel Kurul Salonu'nu gezdirdi.

TBMM Başkanı Şentop: Üçüncü doz aşımı Turkovac oldum
TBMM Başkanı Şentop: Üçüncü doz aşımı Turkovac oldum
TBMM Başkanı Şentop: Üçüncü doz aşımı Turkovac oldum

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Togo Cumhuriyeti, Mustafa Şentop, TURKOVAC, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop: Üçüncü doz aşımı Turkovac oldum - Son Dakika
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