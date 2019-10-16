Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Uganda Meclis Başkanı Kadaga ile görüştü
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Uganda Meclis Başkanı Kadaga ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Uganda Meclis Başkanı Kadaga ile görüştü

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Uganda Meclis Başkanı Rebecca Kadaga ile görüşütü.

TBMM Başkanı Şentop, Uganda Meclis Başkanı Kadaga ile görüştü, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Uganda Meclis Başkanı Rebecca Kadaga ile görüşütü.

Görüntü Dökümü

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Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:47 Kaynak: DHA
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