Tbmm başkanı şentop, uganda meclis başkanı kadaga ile görüştü
45 dakika önce
TBMM Başkanı Şentop, Uganda Meclis Başkanı Kadaga ile görüştüSırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Uganda Meclis Başkanı Rebecca Kadaga ile görüşütü.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:01 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Şentop, Uganda Meclis Başkanı Kadaga ile görüştü
Sırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Uganda Meclis Başkanı Rebecca Kadaga ile görüşütü.
Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulamak, bölgede savaşmaktan daha iyi Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kesinleşti Resulayn'da terör örgütü YPG'ye ait İHA düşürüldü