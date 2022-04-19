TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti.

Şentop, kabuldeki konuşmasında, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna krizinin savaşa dönüşmemesi için başından itibaren gayret gösterdiğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu bütün zeminlerde ifade ettiğini dile getiren Şentop, Türkiye'nin insani ateşkesin sağlanması için gösterdiği çabaların sürdüğünü vurguladı.

Şentop, "Bir an önce savaşın sona erdirilmesi için gayret gösterilmesi ve sonuç alıcı adımlar atılması gerekiyor." dedi.

Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar da Türkiye'nin barışın yeniden tesis edilmesi için gösterdiği gayret nedeniyle teşekkür etti.

Türkiye'nin AFAD ve Kızılay aracılığıyla 70'ten fazla insani yardım tırı gönderdiğini ve bunların büyük bir minnet duygusuyla karşılandığını belirten Bodnar, barınma, gıda ve sağlık hizmetlerinde desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.