TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti

19.04.2022 16:57

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti.

Şentop, kabuldeki konuşmasında, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna krizinin savaşa dönüşmemesi için başından itibaren gayret gösterdiğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu bütün zeminlerde ifade ettiğini dile getiren Şentop, Türkiye'nin insani ateşkesin sağlanması için gösterdiği çabaların sürdüğünü vurguladı.

Şentop, "Bir an önce savaşın sona erdirilmesi için gayret gösterilmesi ve sonuç alıcı adımlar atılması gerekiyor." dedi.

Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar da Türkiye'nin barışın yeniden tesis edilmesi için gösterdiği gayret nedeniyle teşekkür etti.

Türkiye'nin AFAD ve Kızılay aracılığıyla 70'ten fazla insani yardım tırı gönderdiğini ve bunların büyük bir minnet duygusuyla karşılandığını belirten Bodnar, barınma, gıda ve sağlık hizmetlerinde desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Şentop, TBMM Tören Salonu'nda gazetecilerle buluştu TBMM Başkanı Şentop, TBMM Tören Salonu'nda gazetecilerle buluştu

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
17:55 Moskova'daki lüks dairede ünlü aileye kanlı infaz!
17:44 Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın mahkemede verdiği "Seni ilgilendirmiyor" cevabı pes dedirtti
17:42 Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile poz verdi
17:22 Polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanan kişi, kaşla göz arasında ekip otosundan kaçtı
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 18:12:30. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement