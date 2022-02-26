TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Stefançuk ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Stefançuk ile görüştü

26.02.2022 22:47
TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Stefançuk ile görüştü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile yaptığ telefon görüşmesinde, "Savaşın kazananı olmaz" diyerek, Rus tarafına, haksız ve hukuksuz operasyonu derhal durdurma çağrısında bulunduğunu söyledi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile yaptığ telefon görüşmesinde, "Savaşın kazananı olmaz" diyerek, Rus tarafına, haksız ve hukuksuz operasyonu derhal durdurma çağrısında bulunduğunu söyledi.

Meclis Başkanı Şentop, Ukraynalı mevkidaşı Stefançuk'u telefonla arayarak Ukrayna'daki son gelişmeler hakkında görüştü. Şentop, Stefançuk ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin, Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayarak, mevcut krizin, uluslararası hukuk ve Minsk Mutabakatları çerçevesinde, diplomasi ve diyalog yoluyla acilen çözüme kavuşturulması dileğini yineledi. Şentop, "Türkiye ilk günden bu yana, Cumhurbaşkanımızın insiyatifleriyle, gerginliğin azaltılması için samimi çaba sarf etmektedir. Ukrayna ile Rusya arasında en üst düzeyde de olmak üzere iletişim kurulması için yardımcı olmaya hazırız. Bu anlayışla bir an evvel ateşkes ilan edilmesi ve diplomatik kanalların yeniden işler hale gelmesi için gayret gösteriyoruz" dedi.Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk da aramasından dolayı Şentop'a teşekkür etti. Dostluğun zor zamanda belli olduğunu belirterek, Türkiye'nin dostluğunun böyle karşılandığını ifade etti. Türkiye'nin başka ülkeler gibi sadece konuşmakla kalmadığını, krizin çözümü için aktif bir tutum takındığını, bunun için ayrıca müteşekkir olduklarını bildirdi.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


YORUMLAR
500
MHP'li meclis üyesi kazada öldü (2) MHP'li meclis üyesi kazada öldü (2) TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile telefonla görüştü TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile telefonla görüştü Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kalan Ukrayna vatandaşının yürek burkan haykırışı Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kalan Ukrayna vatandaşının yürek burkan haykırışı

Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Stefançuk ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
22:28 Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü bıraktığını açıkladı!
22:21 Aldatıldığını zanneden koca, eşini bıçaklayıp öldürmüştü! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
21:50 Milli futbolcumuz Enes Ünal vurdu ve gol oldu! La Liga'da 13 kez fileleri doldurdu
21:26 8 maçtır yenilmeyen Beşiktaş, Sivas karşısında da yenilmiyor!
21:17 Son Dakika: Almanya'dan Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi desteği geldi!
21:15 Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin talihi döndü!
21:08 Ukrayna lideri Zelenskiy açıkladı: Aliyev ve Erdoğan müzakereleri organize etmeyi teklif etti
20:41 Gazeteci Çetiner Çetin hakkında yapılan iddialara yanıt verdi: Arkamdaki park Maçka Parkı değil, Ukrayna'dayım
20:34 Rusya ne kadar kayıp veriyor? Rusya devlet ajansı TASS açıkladı
20:24 Fenerbahçe taraftarları "Savaşa hayır" sloganları attı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 22:55:55. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Stefançuk ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement