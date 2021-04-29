TBMM Başkanı Şentop, 'Uluslararası 1 Mayıs Kongresi'ne katıldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, 'Uluslararası 1 Mayıs Kongresi'ne katıldı

29.04.2021 22:20

TBMM Başkanı Şentop, 'Uluslararası 1 Mayıs Kongresi'ne katıldı TBMM Başkanı Şentop: "Sendikaların katkısıyla işçi haklarının daha da genişletilmesi gerektiğine inanıyorum" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Çoğulcu demokrasinin en önemli unsurlarından olan sendikaların...

TBMM Başkanı Şentop, 'Uluslararası 1 Mayıs Kongresi'ne katıldı

TBMM Başkanı Şentop:

"Sendikaların katkısıyla işçi haklarının daha da genişletilmesi gerektiğine inanıyorum"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Çoğulcu demokrasinin en önemli unsurlarından olan sendikaların katkısıyla işçi ve çalışan kardeşlerimizin haklarının daha da genişletilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Memur-Sen ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin birlikte düzenlediği 'Uluslararası 1 Mayıs Kongresi'nin açılışı Memur-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Başkan Şentop" Kamu çalışanı kardeşlerimizle birlikte alnının teri, elinin emeğiyle ailesine helal lokma yedirmek için gece gündüz çalışan bütün emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü"nü tebrik ediyorum. Bugün, Memur-Sen Konfederasyonu ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin iş birliğiyle tertiplenen "Uluslararası 1 Mayıs Kongresi"nde "Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı"nı konuşmak, tartışmak ve yeni bir vizyonla ele almak üzere tertip olunan kongrenin açılışında, sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim" diye konuştu. Ayrıca Başkan Şentop, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün korona virüs salgını sebebiyle çevrimiçi olarak ele alınacak olmasını takdir ettiğini belirtti.

Sendijka kelimesinin Fransızca'dan dilimize geçtiğini anlatan Başkan Şentop, işçi sınıfının çalışma şartlarını ve ücret taleplerini gerçekleştirebilmek için sendikalar çatısı altında kurumsal olarak örgütlendiğini söyledi.

Türkiye'de birçok kanuni düzenleme yapıldığını fakat yeterli olmadığını söyleyen Başkan Şentop, "Çoğulcu demokrasinin en önemli unsurlarından olan sendikaların katkısıyla işçi ve çalışan kardeşlerimizin haklarının daha da genişletilmesi gerektiğine inanıyorum. Gündemde olan yeni ve sivil bir anayasanın kabulü halinde özellikle sendikal haklar ve çalışma hayatının düzenlenmesi konusunda müspet gelişmeler kaydedileceğini düşünüyorum. Bu arada, elbette sendikaların yeni ve sivil bir anayasa yapılmasına katkı ve destek sağlamalarını da bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kamu hizmetinin devamlılığı ve kamu çalışanlarının haklarının korunmasının sağlanması noktasını çalışmalar yapılması gerektiğini diyen Başkan Şentop sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık 20'nci yüzyılın paradigmalarıyla 21'inci yüzyılı anlayıp yönetmemiz mümkün değildir. Hazırlıklarımızı geleceğin imkan ve şartlarını öngörerek yapmak mecburiyetindeyiz.. Kovid-19 salgını bizlere çalışma düzeni ve imkanları açısından ne durumda olduğumuzu, hangi eksikliklerimizin bulunduğunu göstermiş oldu. Bu salgın döneminde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde çalışma hayatını düzenleyen kararlar ivedilikle alındı ve salgının bu alanda meydana getirdiği menfi etkiler en aza indirilmiş oldu."

Düzenlenen kongreye Memur-Sen Genel başkanı Ali Yalçın ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin'de katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, 'Uluslararası 1 Mayıs Kongresi'ne katıldı
TBMM Başkanı Şentop, 'Uluslararası 1 Mayıs Kongresi'ne katıldı
TBMM Başkanı Şentop, 'Uluslararası 1 Mayıs Kongresi'ne katıldı
TBMM Başkanı Şentop, 'Uluslararası 1 Mayıs Kongresi'ne katıldı

Mustafa Şentop, 1 Mayıs, Kamu, işçi, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel TBMM Başkanı Şentop, 'Uluslararası 1 Mayıs Kongresi'ne katıldı - Son Dakika


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